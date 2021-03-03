Возможную причину отравления 91 школьника в Красноярске назвали в СК

Возможную причину отравления 91 школьника в Красноярске рассказали в СК Фото: Мария ЛЕНЦ

Возможную причину отравления 91 школьника в Красноярске рассказали в краевом следкоме. Напомним, что, начиная с 17 февраля, в медицинские учреждения города стали обращаться дети в возрасте от 7 до 14 лет с признаками пищевого отравления. В настоящее время госпитализированы 46 детей в состоянии средней степени тяжести. Заболевшие дети посещают разные классы в 25 образовательных учреждениях Советского и Октябрьского районов города Красноярска.

По данному факту уже возбуждено два уголовных дела. Первое дело полиция возбудила по статье «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил» (часть 1 статьи 236 УК РФ). Второе – следственный комитет по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей». Уже уволены два чиновника городской администрации, руководитель Центра питания и замруководителя управления образования. Прокуратура продолжает проверку и возможно, что будут еще уголовные дела – уже в отношении конкретных лиц.

Так откуда пошло заражение и что стало его причиной?

- В настоящее время в рамках расследования уголовного дела установлено, что источником распространения возбудителя инфекции возможно является один из цехов фирмы, занимающейся первичной переработкой и упаковкой овощей для школьных столовых, - сообщили в краевом следкоме.

Когда Роспотребнадзор и прокуратура забили тревогу, первым делом направили на территорию поставщика специалистов, которые осмотрели складские помещения и взяли на исследования образцы проб. Плюс визуальный осмотр. В результате установили многочисленные нарушения правил хранения продукции. Со стороны руководства фирмы не было контроля над санитарно-техническим состоянием помещений. Никто не отслеживал и качество уже готовой овощной продукции. Все эти факторы, вместе и по отдельности, и привели к тому, что возбудитель иерсиниоза попал в школьные столовые.

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