Задержанному директору компании, по делу о массовом отравлении красноярских школьников, избрали меру пресечение

Директору предъявлено обвинение в уголовном деле Фото: Мария ЛЕНЦ

Красноярский суд избрал меру пресечения для директора ООО «Респект», задержанного накануне сотрудниками Следственного комитета. Руководителю фирмы, занимающейся первичной упаковкой и обработкой овощей для школ региона, накануне было предъявлено обвинение по уголовному делу о массовом отравлении школьников.

Как сообщает следком, сотрудники ведомства вышли в суд с ходатайством отправить директора ООО «Респект» под стражу, но судья не поддержал следствие. Руководителю фирмы избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий, даже несмотря на то, что какое-то время управляющая находилась в розыске и не являлась на допрос.

Ранее Следком задержал председателя СПК «Алёнушка». Руководителю было предъявлено обвинение в уголовном деле «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» возбуждённого из-за массового отравления детей школьным питанием. Суд ходатайство о заключении под стражу не поддержал, председателю установили запрет на определенные действия.

Именно на складах СПК «Алёнушка» был найден иерсиниоз, послуживший причиной отравления более сотни детей. 115 школьников пообедали зараженными овощами, большая часть из них оказалась в больнице. Организация поставляла эти овощи для первичной обработки и упаковки другой компании – ООО «Респект», которая затем передавала их в школы.

Напомним, все началось в середине февраля: дети из разных школ Октябрьского и Советского районов один за другим стали жаловаться на боли в животе, многих тошнило, поднималась температура. Причина выяснилась быстро – еда в столовой, а конкретно – салат из морковки и яблок.

Питание в Красноярске централизованное, поэтому зараженные овощи попали на стол сразу в два десятка столовых... С 18 февраля по 3 марта выявили 114 заболевших, около половины детей положили в больницу, остальные лечились дома. Следком, прокуратура, Роспотребнадзор – эти ведомства занимаются расследованием.

На сегодняшний день известно, что материалы прокурорской проверки передали в СК.

Напомним, региональное управление Роспотребнадзора приостановило реализацию более 4,7 тонн овощей – это капуста и полуфабрикаты в вакууме (картофель, морковь, свекла, лук), которые поставляли СПК «Аленушка» и ООО «Респект» в компанию ООО «Развитие», организующую питание учащихся. По итогам проверки выяснилось, что в складских и производственных помещениях СПК «Аленушка» живут мыши и крысы, которые могут разносить иерсиниоз. А в работе ООО «Развитие» и ООО «Респект» найдено множество нарушений обязательных требований.

Также по итогам разбирательств деятельность ООО «Развитие» и СПК «Аленушка» приостановили на 85 дней.

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