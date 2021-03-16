В Железногорске количество пострадавших учеников Школы космонавтики увеличилось до 18 человек Фото: Мария ЛЕНЦ

События последних дней доказывают, что проблемы с организацией школьного питания существуют не только в Красноярске. Напомним, что в конце февраля – начале марта в больницы с клиническими проявлениями иерсиниоза поступили 115 школьников из 25 учебных заведений Советского и Октябрьского района. Подключились прокуратура, следком, полиция – завели несколько уголовных дел, мэр уволил двух работников. Скрывшегося директора ООО «Респект» – поставщика услуг – объявили в розыск.

И тут – новая информация, на сей раз пришла из закрытого города. Накануне КП сообщило о том, что в Железногорске зафиксировано 17 случаев отравления среди школьников. А сегодня эта цифра увеличилась, уже 18 детей обратились за медицинской помощью с симптомами отравления. Пока не уточняется, иерсиниоз ли это, как в Красноярске, или это другой возбудитель. По предварительным данным недомогание старшеклассники (возраст 15- 17 лет) почувствовали утром 13 марта. Но что стало причиной? Вечерний ужин в столовой? Или подростки могли съесть что-то в обход столовой? Условно говоря, кому-то из дома могли прислать посылку с продуктами, а дети угостились. А может, это вовсе не отравление, а инфекция, которая не имеет отношения к ужину?

В любом случае по регламенту, положенному в таких случаях, специалисты собрали и направили в лабораторию пробы и смывы со всех продуктов и поверхностей пищеблока. С работников Школы и Центра питания (он не имеет отношения к тому, который в Красноярске, хотя и называется так же), которое поставляет пищу школьникам, взяты объяснения. Результаты лабораторных исследований будут известны через неделю. Сегодня ситуация под контролем.

Но обратите внимание: пострадали ученики Школы космонавтики. Это образовательное учреждение считается престижным, сюда проходят по конкурсу. Родители, отправляя детей в интернат, ожидают, что здесь они будут в безопасности. Но выходит, что в стремлении к высоким показателям по успеваемости кто-то из ответственных лиц упускает из виду бытовые нюансы. Кто – сейчас и выясняют следком с прокуратурой: оба ведомства начали проверку.

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