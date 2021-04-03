Новости сегодня: что случилось в Красноярске 2 апреля 2021 Фото: Мария ЛЕНЦ

«КП-Красноярск» подводит итоги минувших суток. Публикуем последние новости Красноярска 2 апреля 2021.

Подробности ночной погони в Красноярске: после ссоры с охранником водитель протаранил автосалон Lexus

Прошедшей ночью водитель Тойоты решил устроить гонки с дорожными полицейскими. Погоня оказалась увлекательной, а итог непредсказуемым. Нет, лихача поймали, но перед этим он умудрился воссоздать сцену из боевика, на всей скорости въехав в автосалон Lexus. Получилось эффектно, но от справедливого наказания гонщика это не спасет. (подробнее)

Насмотрелся сцен насилия в компьютерной игре: в Красноярске начался суд над подозреваемым в убийстве семьи на Щорса

Год назад Красноярск потрясло жестокое убийство целой семьи. Все произошло на Щорса, 103 в Кировском районе. Жительница Красноярска обнаружила в квартире тела 47-летней женщина, 77-летнего мужчина и 9-летней девочки. Вскоре был задержан главный подозреваемый – 32-летний сосед убитых. И спустя год суд начал рассмотрение громкого дела. (подробнее)

Красноярские таксисты требуют поднять тарифы на услуги

Представители самых популярных в городе агрегаторов вышли на улицы с требованием повысить тарифы на услуги. Таксисты считают, что в Красноярске их работа не ценится по достоинству. Ходят разговоры о забастовке. Чем закончится эта борьба покажет время. (подробнее)

Красноярцев приглашают обсудить отсыпку Абаканской протоки

Все ради новой школы у Южного берега. С одной стороны, микрорайону явно не хватает учреждения, с другой возможные экологические риски. Что важнее – экология или образование, приглашают обсудить красноярцев. А ведь в начале застройки жильцам обещали целых две школы. (подробнее)

В Красноярске в Покровке может затопить дома весенним паводком

Всему виной резкое потепление. Наибольшее опасение вызывают улицы 2-я Крутогорская и 7-я Продольная. На место уже выехали специалисты, которые занялись осмотром участков, а чиновники организовали выездное совещание. (подробнее)