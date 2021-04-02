Красноярцев приглашают обсудить отсыпку Абаканской протоки Фото: Мария ЛЕНЦ

Красноярцев приглашают обсудить отсыпку Абаканской протоки возле микрорайона Южный берег. Много лет идут разговоры о том, чтобы создать искусственную площадку под строительство школы. Но пока дело не движется. У этой идеи много противников.

Экологи опасаются, что засыпка акватории повлияет на экосистему реки. Жители окрестных многоэтажек, чьим детям предстоит ходить в эту школу, не уверены в безопасности. Люди говорят, что когда начали покупать строящиеся квартиры (еще с 2007 года), им обещали две школы и садик в проектах. А сейчас на обещанных местах – такие же жилые высотки, образовательным учреждениям на твердой земле места не нашлось.

Власти вновь предлагают обсудить эту тему с горожанами. Общественные слушания назначены на субботу, 3 апреля, в конференц-зале администрации Свердловского района (на 60 лет Октября, 46), с 10 до 13 часов. А в целом замечания и предложения принимаются до 3 мая.

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Школа школой, но где это видано, чтобы ради нее реку засыпали. К тому же не безопасно ли это – возводить многоэтажное строение на искусственной насыпи из утрамбованного в воду щебня? Неужели для школы места на берегу не нашлось? Разберемся, что происходит на самом деле (подробнее).