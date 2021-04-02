Красноярские таксисты требуют поднять тарифы на услуги Фото: ИВАНОВА Диана

Красноярские таксисты устроили митинг и требуют разрешить им поднять тарифы на свои услуги. Нет, масштабного шествия, транспарантов и громких лозунгов не было. Но два десятка человек на Красной площади привлекли к себе внимание. Среди них – представители популярных в краевом центре брендов: «Максим», «Яндекс», Uber и «Ситимобил».

Претензии – к агрегаторам, которые, по словам перевозчиков, давно не пересматривали тарифы и даже не собираются. Цены вокруг растут – на ГСМ, на комплектующие для авто, к тому же нужно отчислять процент и самим агрегаторам, которые являются связующим звеном между такси и клиентами. А стоимость поездки для пассажиров остается прежней.

- Мы все равно поднимем эти цены, либо никто никого возит не будет, и люди как в старые добрые времена выйдет и будут ловить машину с бордюра, а агрегаторы останутся ни с чем. Мы все люди, мы работаем, мы хотим зарабатывать, у всех семьи, каждый хочет есть, – рассказал «ТВК Красноярск» один из участников митинга.