Подробности ночной погони в Красноярске: после ссоры с охранником водитель протаранил автосалон Lexus

В Красноярске: после ссоры с охранником водитель протаранил автосалон Lexus. Стоп-кадр видео

Секунда промедления, затем черный «Лексус» разгоняется и на всем ходу влетает в автосалон, теряясь в глубине торгового зала. Стеклянные двери – вдребезги. Два госавтоинспектора забегают следом и вскоре под руки выводят лихача. Ну как выводят… скорее выносят – ноги у того заплетаются, через несколько шагов он и вовсе повис, превратившись во временно безжизненное тело. Пришлось его заносить в патрульную машину, чтобы составить протокол.

Беспокойная ночь выдалась у дорожных полицейских из Емельяновского района. Наряд патрулировал пригородную трассу, когда к ним подъехал автомобилист и сообщил, что неподалеку едва не столкнулся с дорогой иномаркой, за рулем которой «синий» водитель.

Найти нарушителя оказалось несложно – он вилял по дороге с включенным дальним светом фар. Направлялся прямиком в сторону Красноярска. Инспекторы включили сирену, мигалку, предложили водителю остановиться – но тот лишь прибавил скорости. Доехали до города, промчались по всей улице Калинина, затем – на Караульную. Это около десяти километров по оживленным улицам. Благо водители успевали остановиться и пропустить погоню, никто из них не пострадал. Хотя нарушителю удалось протаранить патрульный автомобиль, когда его попытались заблокировать на одном из перекрестков.

Кульминация произошла уже в Покровке. Знаете, почему 33-летний нетрезвый водитель протаранил двери автосалона? Да потому что днем ранее он уже был там и сильно повздорил с охранником.

Что они не поделили между собой, это уже дело десятое. Сейчас у нарушителя проблемы посерьезнее будут: неповиновение законным требованиям полиции – раз, проезд на красный сигнал светофора и встречную полосу – два. Оставил место ДТП – три. Ну, пьяный за рулем – с этим тоже все понятно. Набегает штрафов на 15 тысяч и лишение водительских прав. Теперь главное – ему придется профинансировать ремонт разбитой двери и поврежденной новенькой иномарки, в которую он врезался в салоне.