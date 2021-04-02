Насмотрелся сцен насилия в компьютерной игре: в Красноярске начался суд над подозреваемым в убийстве семьи на Щорса

В Красноярске начался суд над подозреваемым в убийстве семьи на Щорса. Фото: ГУ МВД по краю

30 марта прошлого года жительница Красноярска пришла в гости к своим родным в квартиру на улице Щорса. Но перешагнув порог, ужаснулась, увидев три тела, изрезанные и истерзанные. Прямо на полу лежали 47-летняя хозяйка квартиры, ее 77-летний отец и 9-летняя дочь. Несколько дней опытные оперативники устанавливали, кто совершил это преступление. Опросили и проверили более 250 человек. И выяснили, что к нему причастен 32-летний сосед.

Спустя ровно год в суде началось рассмотрение уголовного дела. По настоянию обвиняемого была сформирована коллегия присяжных заседателей. Насколько это ему поможет, пока неизвестно. Может, таким образом, он хочет избежать пожизненного наказания? В любом случае, нужно дождаться приговора.

Что же подвигло молодого человека на такой шаг? В пресс-службе краевого суда рассказали некоторые подробности. По версии следствия подсудимый в состоянии алкогольного опьянения играл в компьютерные игры, включавшие в себя жестокие сцены насилия. А после этого пришел к соседям, которые его знали, доверяли, поэтому без опаски открыли перед ним двери и впустили к себе. Орудием убийства стал нож. Чтобы скрыть следы преступления, обвиняемый попытался представить все так, будто отец с дочерью сами устроили поножовщину, убив перед этим ребенка. Его манипуляции с жертвами уголовный кодекс расценивает как «Надругательство над телами умерших» (часть 1 статьи 244 УК РФ).

После того, как мужчину задержали и предъявили неопровержимые улики, он во всем признался.

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30 марта в одной из квартир дома №103 по улице Щорса обнаружены тела трех человек – 77-летнего мужчины, его 47-летней дочери и 9-летней внучки. У всех – ножевые раны. Погибших нашла родственница, пришедшая в гости (подробнее).