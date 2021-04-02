В Красноярске в Покровке может затопить дома весенним паводком. Фото: пресс-служба администрации города

Из-за резкого потепления в Красноярске в Покровке возможны паводки. Наибольшее беспокойство вызывают участки на пересечении улиц 2-я Крутогорская и 7-я Продольная. Как сообщили в администрации города, 31 марта прошло выездное тематическое совещание. Специалисты и чиновники осмотрели участки, где может произойти подтопление. Там необходима прочистка ливневой канализации и ремонт коллектора. Если этого не сделать, в зоне затопления могут оказаться дома, располагающиеся ниже по склону.

Жители рассказали, что обычно стараются сами справляться с весенними паводками, но у них не всегда это удается, особенно после такой снежной зимы, как в этом году. В итоге решено, что проблему будут решать общими усилиями. Со своей стороны красноярцы должны убрать строительный мусор и различный хлам, выкосить на своей земле сухую траву. Иначе вода не сможет попасть в дождеприемники. А городские службы возьмутся за прочистку ливневой канализации и проведут ремонт инфраструктуры в ближайшие дни.