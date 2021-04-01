Новости сегодня: что случилось в Красноярске 1 апреля 2021

Публикуем самые важные новости Красноярска на 1 апреля 2021 Фото: Мария ЛЕНЦ

«КП-Красноярск» подводит итоги минувших суток. Публикуем последние новости в Красноярске, на сегодня, 1 апреля 2021.

В районе красноярского автовокзала меняется схема движения транспорта

Часть улицы Аэровокзальной станет пешеходной. Изменения коснутся участка от Березина до самого автовокзала. Это произойдет в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». Для пешеходов обустроят тротуары, а для общественного транспорта модернизируют остановки. (Подробности)

Прокуратура проверила скотомогильник под Красноярском

Все дело в нескольких десятков трупов животных в Енисее. Ситуация неоднозначная и без вмешательства со стороны прокуратуры не осталась. Проверять информацию вызвались различные ведомства. Сейчас они отбирают пробы, чтобы понять, насколько все плохо. (Подробности)

В Красноярске водитель автобуса сбил школьника на пешеходном переходе

Все случилось на улице Тельмана в Зеленой Роще. Мальчик перебегал дорогу на «зеленый», но в это же время пытался проскочить автобус. Итог предсказуем – ребенок в больнице, а с водителем работают полицейские. В свое оправдание мужчина заявил, что школьник вылетел «как пуля». (Подробности)

В Красноярске разборки в стиле 90-х произошли из-за любви

Любовные треугольники редко заканчиваются чем-то хорошим. Вот и на этот раз все закончилось уголовным делом, хоть и без жертва. Двое мужчин поссорились из-за девушки, а один из них для большей убедительности перед соперником принес оружие. Теперь ему грозит 7 лет колонии. (Подробности)

В Красноярске наградили 16-летнего Сашу Клименко, спасшего тонувшую в проруби девочку

29 марта Саша Клименко увидел, как в реке тонет девочка, а взрослые снимают это на видео и на помощь не спешат. На помощь ей ринулся 16-летний подросток, который спас малышке жизнь. Сегодня героя нашла заслуженная награда. (Подробности)