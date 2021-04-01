В Красноярске водитель автобуса сбил школьника на пешеходном переходе

Фото: ГУ МВД России по Красноярскому краю

В Красноярске 10-летнего мальчика, переходившего дорогу на зеленый свет, сбил автобус. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Красноярскому краю.

На улице Тельмана 59-летний водитель за рулем маршрутки вылетел на «красный» и сбил ребенка, который переходил дорогу по пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора. В результате ДТП ребенок получил серьезные травмы и был госпитализирован. Известно, что мальчик направлялся из дома на тренировку, шел по маршруту, по которому ходит регулярно.

По факту ДТП проводится проверка. Как рассказывают в пресс-службе МВД, возможно, что водитель слишком долго находился за рулем автобуса, поэтому не среагировал на запрещающий сигнал светофора. Также, ему выписали штраф за проезд на «красный».

Дорожные полицейские просят водителей соблюдать правила дорожного движения, а пешеходов быть внимательными, при выходе на проезжую часть.