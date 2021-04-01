В Красноярске разборки в стиле 90-х произошли из-за любви

Теперь ему грозит до 7 лет лишения свободы Фото: Мария ЛЕНЦ

Попытка убедить соперника вернуть любимую девушку окончилась для красноярского жителя уголовным делом. Как рассказали в МВД, за угрозу ружьем парень может получить до 7 лет лишения свободы.

История произошла еще в марте. Красноярские разборки в стиле 90-х на правом берегу попали на видеозапись и разошлись по соцсетям. На кадрах видно, что местный житель о чем-то спорил со своим оппонентом и угрожал ему ружьем. Как оказалось, он просил соперника убедить его расстаться с девушкой, с которой ранее встречался.

Полицейские выяснили личность хулигана и оперативно его задержали. Сейчас в отношении парня с ружьем возбуждено уголовное дело «хулиганство». Если вина будет доказана, то жителю Красноярска с разбитым сердцем грозит до 7 лет лишения свободы.