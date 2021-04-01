В Красноярске наградили 16-летнего Сашу Клименко, спасшего тонувшую в проруби девочку

Фото: МВД

В Красноярске 1 апреля наградили 16-летнего подростка, вытащившего из проруби 12-летнюю девочку. Как рассказали в пресс-службе МВД Красноярского края, парня порадовали памятными подарками и билетами на футбол.

Всё случилось 29 марта. Саша Клименко возвращался домой со спортивной площадке, когда заметил, что в реке тонет девочка, взрослые её снимают на видео и бездействуют. Парень не растерялся и бросился спасать ребенка. В считанные секунды обогнул мост, спустился к реке. Шаг за шагом добрался по хрупкому льду до девочки. Школьница уже совсем ослабла, но изо всех сил держалась за обледеневшую землю. Саша смог подхватить её за руку и вытянуть на берег.

За отважный поступок парня пригласили на торжественное награждение в отделе полиции Свердловского района Красноярска. Начальник отдела полковник полиции Андрей Пахомов поблагодарил парня и его родителей. К его словам присоединился и член Общественного совета при МУ МВД России «Красноярское» Валентин Буланков, руководитель военно-спортивного центра «Патриот». Он выразил восхищение поступком Саши, а также передал подарки от общественников.

Отдельным сюрпризом для парня стали благодарственные письма от футбольного клуба «Енисей», болельщиком которого он является уже несколько лет. Также спортсмены передали ему пригласительные билеты на ближайший матч.

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