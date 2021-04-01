В районе красноярского автовокзала меняется схема движения транспорта

Фото схемы: Администрация Красноярска

В Красноярске будет изменена схема движения в районе междугороднего автовокзала в Красноярске. Теперь часть улицы Аэровокзальная станет пешеходной, нововведение коснется участка от улицы Березина до здания аэровокзала.

Как рассказали в мэрии, зеленые зоны перед старым аэровокзалом и зданием действующего автовокзала станут единым пешеходным пространством, а потоки автомобилей перенаправят. Сделано это будет в связи с тем, что жители района выбрали эту территорию для участия в программе «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда».

Будет организовано одностороннее движение от улицы Аэровокзальной до улицы Взлетной. А в обратном направлении движение будет организовано по проезду в районе здания №16 по улице Аэровокзальной с выездом на улицу Березина и улицу Аэровокзальную.

Для общественного транспорта будут оборудованы новые остановочные пункты, а для безопасности появятся переходно-скоростные полосы при поворотах. Для пешеходов построят новые тротуары.

Такая схема движения будет действовать с осени 2021 года, как раз после окончания ремонтных работ. Точные даты администрация Красноярска сообщит дополнительно.