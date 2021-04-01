Трупы в Енисее не плавают: прокуратура проверила скотомогильник под Красноярском

Фото: Прокуратура

На место обнаруженного скотомогильника под Красноярском выехали сотрудники природоохранной прокуратуры. Как сообщают в пресс-службе, останки животных действительно есть, но трупы животных в акватории Енисея не обнаружены. Также местные жители подтверждают, что тела на берегу были, а вот в воде их никто не видел.

К инициированной проверке были привлечены сотрудники специалисты службы по ветеринарному надзору края и управления Россельхознадзора по краю. Сейчас они собирают останки, а также отбирают пробы, чтобы понять, заражены ли животные какой-то инфекцией или нет.

Фото: Прокуратура

Как пояснили «Комсомолке» в прокуратуре, в ходе проверки будет дана оценка соблюдению требований законодательства об охране окружающей среды, осуществлению органом местного самоуправления муниципального земельного контроля на данной территории, а также влияния размещенных отходов животных на почвенный слой и их безопасности.

Сейчас вся эта ситуация находится на контроле руководства. Сотрудники будут устанавливать владельцев животных, чьи останки раскиданы по берегу Енисея, а виновные лица будут наказаны.

Напомним, что под Красноярском обнаружено несанкционированное захоронение домашних животных. Десятки трупов найдены на берегу реки Енисей, часть из них плавает прямо в воде. Незаконный скотомогильник размещен в Березовском районе, сразу за мостом «777». Информацию об этом рассказал депутат горсовета и эколог Сергей Шахматов на своей странице в фейсбуке.