В Хакасии бродячая собака порвала лицо 10-летней девочки Фото: Мария ЛЕНЦ

Очередная новость о нападении бродячих собак пришла из хакасского города Черногорска. Около 19 часов вечера 16 марта бригаду скорой помощи вызвали к 10-летней девочке. Звонившая женщина сказала, ее дочь покусала собака. Медики примчались в течение 10 минут. У девочки была разорвана губа, сама она – в состоянии шока.

В республиканском минздраве прокомментировали: «Диагноз медиков: укушенная рваная рана верхней губы. Сотрудники скорой помощи Черногорска обработали рану и наложили стерильную повязку, а затем доставили ребенка в Абаканскую межрайонную больницу на осмотр к детскому хирургу, который наложил швы. Сейчас девочка лежит в детской хирургии, проходит стационарное лечение. Угрозы для жизни нет».

Полиция начала проверку случившегося. Со своей стороны подключились и городские власти. Они направили отловщиков, чтобы те поймали агрессивное животное. Что и было сделано. А затем выяснилось, что напавшая на девочку прямо на детской площадке собака – вовсе не бездомная. У нее есть кличка и хозяин. Вот только находится она на «свободном выгуле» - без ошейника и поводка, свободно ходит, куда вздумается. Жители окрестностей не раз делали замечания владельцу, но тому было все равно.

Проблемы бродячих животных обостряется с каждым годом. А случаев нападения на людей становится все больше. Черногорской девочке, если можно так сказать, повезло. А ведь жутчайшая история произошла в ноябре 2019 года в Красноярске, когда стая собак едва не растерзала 8-летнего мальчика. Если бы ни продавец ближайшего магазина, он бы выжил.

Год назад, в феврале 2020 года, в Красноярске после нападения собак погибли пятеро бездомных. Дело о нападении впервые в России дошло до суда. В Туве в начале марта этого года собаки растерзали женщину, она скончалась в больнице от болевого шока и потери крови. Эти собаки не были бездомными, но бегали по улице без контроля владельцев.

Проблем возросла до таких масштабов, причем в большинстве регионов страны, что группа депутатов Госдумы даже предложила законопроект, который позволит начать усыпление агрессивных животных.

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