В Красноярске ввели локальный режим ЧС из-за бродячих собак

Тело погибшей женщины обнаружил утром 22 февраля случайный прохожий во дворе многоэтажки на Мичурина. Истерзанное, со следами множества укусов, и рядом свора, не меньше пяти псов. Мужчина тут же позвонил в полицию...

Первоначальных версий было две. Первая – женщина умерла ночью, а потом уже набросилась свора. Вторая – женщину загрызли одичавшие псы. Сейчас уже известно, что женщина без определенного места жительства была не первой жертвой, жертвой собак. С 13 по 22 февраля она уже третья, до нее были двое мужчин.

- По версии следствия, причинами смерти двух человек явились кровопотеря и болевой шок вследствие укусов животных. На третьем трупе также имеются признаки насильственной смерти и множественные следы от укусов животных, - прокомментировали ситуацию в ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

Три тела – три уголовных дела по части 1 статьи 105 «Убийство».

Также было заведено уголовное дело по статье 293 УК РФ «Халатность» в отношении неустановленных должностных лиц администрации Кировского района. Задержан руководитель управления дорог, инфраструктуры и благоустройства города Евгений Петрюк. Суд определил ему меру пресечения – домашний арест. Именно его подразделение департамента городского хозяйства традиционно много лет отвечало за отлов бродячих собак в краевом центре.

Вплоть до введения режима ЧС

Проблема бездомных собак есть во всех городах, но в Красноярске она близка к критической. Город в последние дни лихорадит. Прошло несколько экстренных совещаний, в которых участвовали чиновники, правоохранители, надзорные органы, депутаты, общественники. Зоозащитников тоже пригласили. Причем инициаторами совещания стали следком и полиция.

Вместе искали выход, а выбор-то небольшой. По большому счету, сейчас у властей связаны руки. Под многолетним давлением зоозащитников с 1 января этого года вступил в силу федеральный закон о гуманном обращении с бездомными животными, запрещено их физическое уничтожение. К тому же заниматься ими должны теперь не муниципалитеты, а региональное правительство.

В настоящее время в Красноярске существует 4 приюта, рассчитанных на тысячу животных. В планах создание собственного муниципального приюта. Решается вопрос о дополнительном финансировании. Кто-нибудь подсчитывал, сколько нужно денег на решение «собачьей проблемы» в рамках нового закона? Когда верстали бюджет края на 2020 год, на эти цели заложили сначала 42 миллиона, потом депутаты и специалисты еще раз подумали и пересчитали: мало – надо добавить еще 38 миллионов. Итого 80 миллионов на собак для края и как минимум половина этой суммы – на краевой центр?!

Андрей Болсуновский, член Совета Общественной палаты города Красноярска:

- Считаю, что сейчас нужно приостанавливать действие федерального закона о защите животных. Он не позволяет нам утилизировать даже самых агрессивных животных, и нужно содержать их пожизненно в приютах на деньги бюджета, налогоплательщиков. По этому закону мы должны будем как минимум на 140 рублей в день кормить этих собак. Тогда как в больницах пациентов – на 130 рублей. Это ли не абсурд?

Новый закон предусматривает (пояснение министерства экологии и рационального землепользования Красноярского края):

- отлов, вакцинация, ветеринарная помощь животным;

- увеличен срок карантина животных после вакцинации и стерилизации - с 7 дней до 10 дней;

- пожизненное содержание животных, имеющих немотивированную агрессию, в приютах;

- обязательная видеосъемка при отлове собаки, затем при выпуске животного в среду обитания.

Что мы имеем на этот час

Власти города создали оперативный штаб для борьбы с агрессивными бездомными собаками. Введен локальный режим ЧС в тех районах, где ситуация требует усиленного контроля: поселки Первомайский, Водников, Бугач, Таймыр, микрорайоны Черемушки, Николаевка, Плодово-Ягодная станция, Зеленая Роща, Северный и другие. Патруль (полиция, местные власти) будут обходить улицы, отгонять стаи псов от школ, домов, детских садиков, поликлиник; вызывать подрядчиков по отлову.

Кроме того, мэрия и депутаты горсовета намерены обратиться в Заксобрание края, а через него – в Госдуму с инициативой внести изменение в новый закон, который теперь защищает животных от людей. Но не защищает людей от животных.

Вместе с тем в городе наблюдается нездоровая атмосфера, массовая истерия. К сожалению, причастны к этому и зоозащитники. Не разобравшись, сделали поспешные выводы, объявили через социальные сети (цитируем, орфография сохранена): «Речь идет конкретно о зачистке города от собак!!! их просто будут убивать! чтобы вы понимали без ссылки на закон! зачистку будут производить в вечернее и ночное время! передайте информацию знакомым, смотрите за своими питомцами! если являетесь куратором бездомного пса решите вопрос с его местом нахождения!»

В выходные в городе и в самом деле нашли несколько трупов собак. Однако власти уверяют: они не имеют к этому отношения, закон не нарушают. В таком случае, кто занимается уничтожением собак? Догхантеры? Их действия ни в коем случае не оправдываем и не поддерживаем, они подпадают под уголовную ответственность. Однако что побуждает их так поступать?

Вот еще пост, найденный в социальных сетях: «Я раз пять раскидывал отравленное мясо на пустыре за школой в Ленинском районе. Потому что мои дети приходили из школы перепуганные. В первый раз, когда сын-четвероклассник пришел с порванными брюками, я достал из холодильника курицу и нашпиговал ее отравой».

Почему в Красноярске обострилась проблема с бездомными животными и чем занимаются подрядчики, которым из бюджета города платятся миллионы рублей? Продолжение следует.