«Сама мать, как я могла отсидеться?»: продавец павильона отбила ребенка от рвущей его стаи бродячих собак

Эта без преувеличения дикая история неделю назад произошла в Красноярске. В Черемушках стая собак набросилась на 9-летнего мальчика. Да так, что буквально рвала на части. Если бы не продавец павильона неподалеку Наталья Луговкина, все могло бы закончиться трагедией, рассказали в пресс-службе ГСУ СК России по краю и Республике Хакасия.

Днем 6 ноября в ларек заскочил парнишка, на вид лет 10-11. Школьник задыхался от страха: «Помогите! Там собаки загнали брата в канаву и давай его грызть!».

Женщина не мешкая бросилась на помощь. Когда добежала до места, обомлела: восемь крупных псов драли зубами худенького мальчишку. Увидев, что подоспела подмога, стали окружать Наталью и ее провожатого.

Но она не спасовала, откуда силы взялись! Чтобы отвлечь внимание от пацана, что-то крикнула. А после начала швырять в собак палками, камнями, бутылками, что под руку попалось. Опомнилась только, когда те отступили. А старший мальчишка не отставал, тоже помогал.

- Так женщина и брат школьника вдвоем сумели отогнать агрессивных животных от ребенка, а затем вызвали скорую помощь, - продолжают следователи.

В больнице мальчику сделали три операции, в том числе – пересадку. У него были разодраны шея, руки и ноги, с головы сорвана часть кожи. Страшно подумать, что бы могло случиться, если бы Наталья не подоспела вовремя.

На экскурсии в музее МВД. Фото: пресс-служба ГСУ СК России по Красноярскому краю и республике Хакасия.

- Сегодня, 11 ноября, исполняющий обязанности руководителя ГСУ СК России по Красноярскому краю и республике Хакасия Андрей Потапов вручил женщине благодарственное письмо – за присутствие духа в чрезвычайной ситуации и фактически гражданский подвиг, - сообщили в СК.

Кстати, Наталья героиней себя не считает. Разводит руками: «Я сама мать. А какая бы мать бросила в беде ребенка, пусть и не своего? Как я могла отсидеться в павильоне?».

Наталью поблагодарили за ее поступок. Фото: пресс-служба ГСУ СК России по Красноярскому краю и республике Хакасия.

КОНКРЕТНО

Недавно возбуждено уголовное дело по статье «Халатность», департамент горхозяйства организовал служебную проверку того, как подрядчик, ответственный за отлов бродячих животных. Исполняет свои обязанности.

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