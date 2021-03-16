Депутаты Якутии и Хакасии внесли в Госдуму законопроект об усыплении бездомных животных

Якутский депутат внесла в Госдуму законопроект об усыплении бездомных животных Фото: Мария ЛЕНЦ

Депутаты Госдумы от Якутии Галина Данчикова, от Хакасии Надежда Максимова и Ульяновска Марина Беспалова внесли на обсуждение законопроект об усыплении бездомных животных. Точнее инициатива звучит так: отменить обязательный выпуск бездомных животных на волю после стерилизации. По их мнению, тот порядок регулирования численности (отловила – стерилизовали – вакцинировали – выпустили в среду обитания) не эффективен, сообщает «ТВК –Красноярск».

На это тратятся бюджетные средства, а проку порой нет: немало случаев, когда животные с бирками приносили потомство (сказывается недобросовестное исполнение подрядчиками обязательств). Кроме того, немало случаев фиксируется, когда после отлова животных выпускают на волю, как неагрессивных, а они сбиваются в стаи и нападают на людей. Открыть достаточное количество приютов тоже не получается.

Одним словом, когда-то хотели решить проблему бродячих собак гуманным способом, но уже всем давно понятно, что не получается. Причем по всей стране. Предлагается передать полномочия решать судьбу собак в регионы, чтобы каждый определил для себя способ регулирования численности.

Добавим, что инициатива уже вызвала множество откликов, от одобрения до негодования.