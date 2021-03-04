Стало известно, чем закончилось первое судебное заседание по делу Анатолия Быкова 4 марта 2021

Май 2020 года: Анатолия Быкова берут под стражу в Свердловском районном суде Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске 4 марта 2021 прошел суд над экс-политиком и бизнесменом Анатолием Быковым. Рассматривалось первое из тех пяти уголовных дел, которые завели на него в течение 2020 года. А именно – о причастности к двойному убийству, совершенному в июне 1994 года в Свердловском районе города. Как стало известно, заседание было отложено. Вот что рассказали «КП-Красноярск» в красноярском Краевом суде:

- По делу Анатолия Быкова предварительное заседание отложено на 17 марта на 14.00. Идут предварительные слушания. Рассматриваются ходатайства. А том числе и ходатайство о рассмотрении дела судом присяжных. Быков сегодня подтвердил свое желание на рассмотрение дела судом присяжных.

- Судебное заседание отложено на 17.03.2021 по инициативе прокурора для подготовки заключения на ходатайство защиты о допущенных нарушениях в ходе следствия, - прокомментировали в прокуратуре края.

Добавим, что именно по этому делу Быкова и задержали 7 мая прошлого года. По версии следствия, причиной убийства Александра Наумова и Кирилла Войтенко стал конфликт между ними и Анатолием Быковым. Наумов и Войтенко входили в организованную группировку, которую возглавлял обвиняемый, а причиной раздора являлось несогласие по поводу разделения доходов. Вскоре после ссоры в машине Быкова прогремел взрыв, он был уверен – это дело рук бывших товарищей. И поручил своему знакомому Владимиру Татаренкову организовать их убийство. А тот, как выяснили следователи, подключил к этому еще двоих из своей банды – Сергея Бакурова и Владимира Чучкова. 24 июня 1994 года на территории Свердловского района Бакуров и Чучков расстреляли из автомата и пистолета машину Наумова и Войтенко.

Сторонники Быкова настаивают на том, что прошли все сроки давности. Следствие же аргументирует: есть категории преступлений, по которым срок давности не ограничен. Когда Быков оказался в СИЗО, в его доме и офисе провели обыски, допросили массу свидетелей. Двумя главными свидетелями обвинения, кстати, стали непосредственные исполнители убийства Владимир Татаренков и Сергей Бакуров (Первый отсидел в колонии положенные ему 13 лет и вышел в марте 2020 года, незадолго до ареста Быкова. Второй отбывает пожизненное наказание. А вот третий, Владимир Чучков, до сих пор в бегах и обвинение ему предъявлено заочно).

Следствие длилось с мая по сентябрь 2020 года. Затем до 25 декабря обвиняемый и его защитники знакомились с материалами дела, которое уместилось в 18 томах. Прокуратура подписала обвинительное заключение и направила дело на рассмотрение в суд 25 января. Анатолию Быкову предлагали заключить досудебное соглашение – он мог признаться в организации убийства и тогда дело прекратили бы за давностью. Но он отказался от сотрудничества, вину свою отрицает, ни в чем не раскаивается. Что касается суда присяжных, которого добиваются адвокаты Быкова, ходатайство будет рассмотрено в рамках предварительного слушания.

Добавим, что на Анатолия Быкова заведены еще четыре уголовных дела: организация и руководство преступным сообществом в 90-е годы, убийство бизнесмена Андрея Неколова, подстрекательство к убийству Андрея Грабовского, неуплата налогов на десятки миллионов рублей.

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