Вину не признал: дело Анатолия Быкова о причастности к двойному убийству передается в суд

Дело Анатолия Быкова о причастности к двойному убийству передается в суд Фото: Мария ЛЕНЦ

Накануне, 25 января, уголовное дело Анатолия Быкова о его причастности к двойному убийству 26-летней давности было передано в суд для рассмотрения по существу. Прокурор поддержал обвинительное заключение. Хотя сам обвиняемый свою вину не признает, но следователям СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия удалось доказать ее.

Следствие длилось с мая по сентябрь 2020 года. Затем до 25 декабря обвиняемый и его защитники знакомились с материалами дела, которое уместилось в 18 томах. По версии следствия, причиной убийства в июне 1994 года Александра Наумова и Кирилла Войтенко стал конфликт между ними и Анатолием Быковым. Наумов и Войтенко входили в организованную группировку, которую возглавлял обвиняемый, а причиной раздора являлось несогласие по поводу разделения доходов.

Анатолия Быкова задержали в мае 2020 года Фото: Мария ЛЕНЦ

Вскоре после ссоры в машине Быкова прогремел взрыв, который он списал на действие бывших товарищей. И поручил своему знакомому Владимиру Татаренкову организовать их убийство. А тот, как выяснили следователи, подключил к этому еще двоих из своей банды – Сергея Бакурова и Владимира Чучкова. 24 июля 1994 года на территории Свердловского района Бакуров и Чучков расстреляли их из автомата и пистолета машину, в которой ехали Наумов и Войтенко. В настоящее время Бакуров отбывает пожизненный срок, Чучкову обвинение предъявлено заочно, потому как он до сих пор скрывается от правосудия. Татаренков отбыл назначенное ему наказание – 13 лет колонии. Оба – и Татаренков и Бакуров – дали свои показания против Анатолия Быкова.

Добавим, что на Анатолия Быкова заведены еще четыре уголовных дела: организация и руководство преступным сообществом в 90-е годы, убийство бизнесмена Андрея Неколова, подстрекательство к убийству Андрея Грабовского, неуплата налогов на десятки миллионов рублей.

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