Защита Анатолия Быкова заявила об истечении срока давности по обвинению в руководстве преступным сообществом

13 августа стало известно, что красноярскому экс-политику и бизнесмену Анатолию Быкову предъявлено обвинение – в руководстве преступным сообществом. Соответствующее сообщение опубликовал региональный следком. Напомним, что в середине 90-х годов Быкова называли самым влиятельным криминальным авторитетом. 7 мая этого года его задержали по подозрению в организации убийства двух человек, совершенного в 1994 году. В ходе расследования этого уголовного дела были получены доказательства его причастности к руководству преступным сообществом (ч.1 ст. 210 УК РФ).

Вот что рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в Главном следственном управлении СК России по Красноярскому краю и республике Хакасия:

- По предварительной версии следствия Быков с 1993 по 1995 годы с целью захвата лидирующего положения в криминальной среде Красноярского края, контроля за деятельностью участников преступных групп и извлечения от этого материальной выгоды сплотил вокруг себя организованные преступные группы. В том числе свою преступную группу, а также группы, возглавляемые Вилором Стругановым, Владимиром Татаренковым и другими. Быков как руководитель объединенных им преступных групп, в целях поддержания внутренней дисциплины, обеспечения безопасности и конспирации ввел определенные и единые для всех их участников нормы поведения и санкции за их нарушения.

Быкова задержали 7 мая в его доме по подозрению в организации убийства двух человек

«Комсомольская правда» дозвонилась до адвоката Анатолия Быкова Алексея Прохорова:

- Сегодня нас уведомили о возбуждении уголовного дела по ч. 1 статьи 210 (организация преступного сообщества) Анатолием Петровичем Быковым на территории Красноярского края. Каких-то обвинений в этих преступлениях ему не предъявлялось. Тем не менее, в связи с тем, что уголовное дело возбуждено в отношении него, он имеет процессуальный статус подозреваемого по данному уголовному делу. Я полагаю, что в ближайшее время будет допрошен.

Защита категорически не согласна с законностью принятого решения. Дело в том, что статья 210 УК РФ не относится к так называемым бессрочным преступлениям без какого-либо срока давности. Из постановления о возбуждении уголовного дела следует, что период существования организованного преступного сообщества датируется 1993-1999 годами. Следовательно, с момента прекращения существования организованного преступного сообщества прошел уже 21 год.

Поскольку это преступление имеет определенные санкции от 12 до 20 лет лишения свободы, срок его давности составляет 15 лет. Срок давности истек в 2014 году. У Анатолия Петровича Быкова перед принятием решения о возбуждении уголовного дела никто не спрашивал, согласен он или не согласен с прекращением дела по данному основанию. Поэтому постановление и возбуждение уголовного дела, по мнению защиты, является незаконным. Соответствующая жалоба о признании этого решения незаконным, будет направлена в суд по месту нахождения органа, который вынес постановление о возбуждении уголовного дела.

Это стандартная практика наших правоохранительных органов. Там, где очень плохо с качеством, следствие старается достичь своих целей с помощью количества. Эпизод с убийством Наумова и Вайтенко и причастность к нему Анатолия Петровича Быкова, по моему глубокому убеждению, не имеет под собой судебной перспективы. Скажем так, чтобы не допустить полной реабилитации Анатолия Петровича Быкова, возбуждаются все новые и новые дела. В том числе и с уже истекшими сроками давности. Предъявят, например, человеку 5 эпизодов в совершении преступлений. Ну, может быть, по четырем его оправдают, но по какому-нибудь одному все равно, наверное, осудят. И тогда все действия, которые совершали органы следствия, будут оправданы, поскольку приговор ведь и обвинительный в том числе. Вот для этого возбуждается большое количество уголовных дел. Это работа на перспективу.

В его особняке прошли обыски, силовики искали доказательстваФото: Мария ЛЕНЦ

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