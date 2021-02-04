Первое видео из сгоревшего склада автозапчастей в Красноярске опубликовали в соцсетях

В здании находились несколько автомастерских - пострадали все Фото: ИВАНОВА Диана

Сегодня, 4 февраля, предпринимателям, которые арендовали помещения рядом со сгоревшим складом автозапчастей «Автотрейд», наконец, разрешили ненадолго войти внутрь. Для понимания, по этому адресу Калинина, 60/1 находились также и несколько частных авторемонтных мастерских. Мощность пожара была такова, что пострадали все. Предприниматели сняли видео в сгоревшем здании в Красноярске и опубликовали его в соцсетях.

- «Чирок», смотри, остался, я так волновался за него... А эти, конечно, страданули... Мой стол... Не все, но что-то осталось... Вообще жесть, Серега, смотри, что произошло...

Напомним, что пожар начался около 11 часов утра накануне, 3 февраля. Локализовать огонь удалось только спустя 8 часов на площади 3900 квадратных метров силами 170 спасателей и 50 единиц техники. К сожалению, погибли 3 спасатели и сотрудник склада.

То, что увидели владельцы фирм, конечно, шокировало. Десятки обгоревших машин на втором этаже длинного помещения. С одной стороны, которая выходит во двор и где, вероятно, находились оконные блоки, стена полностью отсутствует.

Во многих местах обрушилась часть этажного перекрытия и машины рухнули вниз. До дальней стены огонь и жар не добрались, здесь несколько автомобилей уцелело, в том числе и джип «Гранд Чироки». Правда, они настолько подкоптились, что очищать от плотного слоя нагара придется долго.

- Нас запустили ненадолго, потом мы вышли, сейчас находимся рядом. Там по-прежнему оцепление. В некоторых местах еще видно дым, пожарные еще работают, заливают все, - рассказывают частники «Комсомольской правде»-Красноярск.

Переживают, конечно: уничтожены десятки автомобилей, которые красноярцы привезли сюда на ремонт. Восстановлению не подлежат, осталось только вывезти и сдать, как металлолом (если возьмут). А то и вовсе сразу на полигон. Как теперь разбираться с клиентами, как отвечать? С кого взимать собственный ущерб, ведь они лишились оборудования.

Работники автосервиса по факту не виноваты, что у соседей вспыхнул пожар. Но что-то говорить владельцам машин придется, как-то решать проблему. Одни потеряли машины, другие бизнес.

- Хотя вроде владельцы здания готовы к диалогу, - говорят в надежде предприниматели. Сейчас необходимо получить официальное заключение. Быстрее решить свои проблемы смогут те, что застраховал имущество и бизнес. К сожалению, многие пока практику страхования не применяют. А надо бы...

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