«Они были лучшие»: друзья и коллеги скорбят по погибшим красноярским пожарным. Фото: соцсети

- У нас закончился воздух в баллонах... ищи выход... ищи! – это были последние слова, которые успел прокричать командир газодымозащитного звена старший прапорщик Алексей Пузырёв. Затем связь с ним и его ребятами Анатолием Жалнерчиком и Максимом Рябцевым оборвалась. И стало понятно: что-то произошло. И произошло страшное.

Надежда умирает последней, но опытные спасатели знают – при пожаре такой сложности, когда даже воздух плавится, чудес не бывает. И только когда огонь удалось, наконец, укротить, появилось подтверждение. Уже найдены два тела – одного из трех пожарных и сотрудника склада, которого они отправились спасать. Следком возбудил уголовное дело.

Дым от пожара видели на дальнем конце города Фото: ИВАНОВА Диана

Трагедия потрясла многих. Со всей страны в соцсетях шлют соболезнования коллеги по профессии и те, кто никогда не знал Алексея Пузырева, Анатолия Жалнерчика и Максима Рябцева. А тем, кто дружил с ними много лет и работал бок о бок, принять их гибель вообще сложно.

Локализовать пламя удалось только спустя 7 часов Фото: ИВАНОВА Диана

Вот что рассказал «Комсомольской правде»-Красноярск их товарищ по имени Илья:

- Это были самые лучшие и самые опытные пожарные. Они отдавались своему делу полностью, никогда ни перед чем не останавливались. Я лично знал их всех. Двое из них – Анатолий и Алексей – почти с 30 летним стажем работы. Они прошли через все. Я бы сказал, что они опытнейшие пожарные нашего города. Люди, которые знали свою работу от и до. А Максим – молодой и тоже опытный боец. И такие, как они, у них весь караул – и по бытовым вопросам, и по работе. Очень сплоченный коллектив, где каждый стоит друг за друга горой.

Спасателям приходится разбирать крышу, чтобы пробраться вниз, где может остаться огонь Фото: ИВАНОВА Диана

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