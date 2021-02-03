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«Они были лучшие»: друзья и коллеги скорбят по погибшим красноярским пожарным

Слова соболезнования в соцсетях пишут со всей страны
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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«Они были лучшие»: друзья и коллеги скорбят по погибшим красноярским пожарным. Фото: соцсети

«Они были лучшие»: друзья и коллеги скорбят по погибшим красноярским пожарным. Фото: соцсети

- У нас закончился воздух в баллонах... ищи выход... ищи! – это были последние слова, которые успел прокричать командир газодымозащитного звена старший прапорщик Алексей Пузырёв. Затем связь с ним и его ребятами Анатолием Жалнерчиком и Максимом Рябцевым оборвалась. И стало понятно: что-то произошло. И произошло страшное.

Надежда умирает последней, но опытные спасатели знают – при пожаре такой сложности, когда даже воздух плавится, чудес не бывает. И только когда огонь удалось, наконец, укротить, появилось подтверждение. Уже найдены два тела – одного из трех пожарных и сотрудника склада, которого они отправились спасать. Следком возбудил уголовное дело.

Дым от пожара видели на дальнем конце города

Дым от пожара видели на дальнем конце города

Фото: ИВАНОВА Диана

Трагедия потрясла многих. Со всей страны в соцсетях шлют соболезнования коллеги по профессии и те, кто никогда не знал Алексея Пузырева, Анатолия Жалнерчика и Максима Рябцева. А тем, кто дружил с ними много лет и работал бок о бок, принять их гибель вообще сложно.

Локализовать пламя удалось только спустя 7 часов

Локализовать пламя удалось только спустя 7 часов

Фото: ИВАНОВА Диана

Вот что рассказал «Комсомольской правде»-Красноярск их товарищ по имени Илья:

- Это были самые лучшие и самые опытные пожарные. Они отдавались своему делу полностью, никогда ни перед чем не останавливались. Я лично знал их всех. Двое из них – Анатолий и Алексей – почти с 30 летним стажем работы. Они прошли через все. Я бы сказал, что они опытнейшие пожарные нашего города. Люди, которые знали свою работу от и до. А Максим – молодой и тоже опытный боец. И такие, как они, у них весь караул – и по бытовым вопросам, и по работе. Очень сплоченный коллектив, где каждый стоит друг за друга горой.

Спасателям приходится разбирать крышу, чтобы пробраться вниз, где может остаться огонь

Спасателям приходится разбирать крышу, чтобы пробраться вниз, где может остаться огонь

Фото: ИВАНОВА Диана

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