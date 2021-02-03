Видео пожара на складе автозапчастей в Красноярске опубликовали в МЧС

Крупный пожар в Красноярске. Фото: МЧС

Крупный пожар произошел на левобережье Красноярска 3 февраля 2021. На улице Калинина, 60 / 1 загорелось складское помещение. В МЧС опубликовали видео пожара на складе, принадлежащий компании «Автотрейд».

Сообщение о возгорании поступило на телефон диспетчера экстренной службы в 10:39 часов по местному времени. Учитывая специфику содержимого склада, туда изначально были направлены 48 единиц личного состава и 15 единиц спецтехники. Площадь пожара составила 800 квадратных метров, ему был присвоен ранг №2.

Однако вскоре стало понятно, что необходимо усилить силы и средства. В 11:15 был объявлен ранг пожара № 3, на месте уже работают 69 человек и 27 единиц техники. Из них от МЧС 31 человек и 16 единиц техники.

В 12:35 в МЧС объявили о том, что площадь пожара увеличилась до 3500 квадратных метров. На месте уже 110 человек и 33 единицы техники.

Со слов руководства склада, работников там нет. Тем не менее, специалисты газодымозащитной службы проверяют помещение на наличие людей. Есть информация, что пропала связь с одним от грузчиков, его разыскивают.

Пока сложно определить причину пожара, все это будет после того, как спасатели полностью справятся с огнем. Но основные версии в подобных случаях: короткое замыкание электропроводки или электрооборудования, либо неосторожное обращение с огнем.

Работы на месте продолжаются. Между тем, густой черный дым поднимается высоко к небу, его видно даже из Ленинского района. А в радиусе километра от места пожара чувствуется запах горящих нефтепродуктов, резины, пластмассы.