«Трое пошли за одним и пропали»: звено спасателей оказалось заблокированным под рухнувшей крышей горящего склада в Красноярске

Пропавших пожарных до сих пор не нашли Фото: ИВАНОВА Диана

Пожарные уже несколько часов работают на месте ЧП на складе автомобильных автозапчастей на улице Калинина в Красноярске. Он загорелся в одиннадцатом часу утра, сейчас почти семь вечера, и хотя открытого огня нет, дым очень сильный. Одни бригады проливают частично обрушившуюся крышу склада, другие ищут пропавших товарищей.

Фото: ИВАНОВА Диана

- У нас закончился воздух в баллонах. Ищи выход! Ищи! – напомним, это запись внезапно оборвавшегося разговора командира звена старшего прапорщика Алексея Пузырёва, который вместе со старшим прапорщиком Анатолием Жалнерчиком и сержантом Максимом Рябцевым одними из первых зашли в полыхающее здание. Целью было найти работника склада – поступила информация, что внутри человек. Позже нашли обгоревшее тело, но пока неизвестно, тот ли это, кого именно искали.

Фото: ИВАНОВА Диана

Тем временем, в социальных сетях у всех троих пропавших спасателей есть свои страницы.

Анатолий Жалнерчик, дата рождения 22 ноября 1974 года. Судя по фото в «друзьях», есть жена и дети. Буквально недавно, 4 декабря прошлого года, обновил свое фото на странице. Хотя никаких данных о его судьбе пока нет, под фото уже стоит подпись «наши соболезнования родным и близким от пожарных Казахстана». Но близкие, безусловно, продолжают надеяться.

Фото: ИВАНОВА Диана

Алексей Пузырев с удовольствием постил смешные записи о службе пожарных. «Боец пожарной охраны, рискуя жизнью, вынес миллион долларов. Где сейчас находится герой, до сих пор неизвестно».... Последний раз заходил на свою страничку накануне, в полпятого вечера. Судя по фото, тоже осталась семья...

Максим Рябцев, «заходил вчера в 17.35». 160 друзей, немного фото, музыкальные треки – все как у всех...

- Знаю Максима, - рассказал «КП» один из друзей Максима Рябцева. – Он, как и я, родом из города Шарыпово, часто вместе отдыхали компанией летом, раньше он работал на Березовской ГРЕС в «Спас сирена», в городе Шарыпово, так же пожарным, потом перевелся в Красноярск, Веселый и добродушный пацан... Всегда придет на помощь.

Фото: ИВАНОВА Диана

Несмотря на то, что в интернете появилась информация о том, что якобы официально подтверждена гибель звена, таких данных нет. Речь во всех официальных сообщениях – следкома и МЧС идет только о поисках (!).

Меж тем, на месте помимо спасателей и следователей, находятся криминалисты, работают сотрудники Росгвардии. Поскольку уже сильно стемнело, специальное освещение поставило МЧС. Работать по-прежнему очень сложно, едкий дым, который усиливается с порывами ветра, порой становится таким сильным, что трудно дышать. КП находится на месте, и следит за развитием событий.

Если вам что-то известно о пропавших, или о случившемся, позвоните в редакцию! Наш номер (391) 2069651.

Идут поиски А. Жалнерчика, А. Пузырева и М. Рябцева Фото: соцсети

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