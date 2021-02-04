Найдены тела трех пожарных, погибших на складе запчастей в Красноярске 3 февраля

Пожар на складе автозапчастей произошел 3 февраля. Фото: ИВАНОВА Диана

Тела пожарных, погибших на складе автомобильных запчастей в Красноярске, найдены. Об этом официально сообщает представитель ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасии:

- Сегодня, 4 февраля 2021 года в 06 часов утра были обнаружены тела 3 сотрудников пожарной службы ГУ МЧС России по Красноярскому краю, связь с которыми была утрачена 3 февраля 2021 года, когда сотрудники вошли в горящее здание для спасения сотрудника ООО «Автотрейд». В настоящее время проводится осмотр места происшествия, назначены 4 судебно-медицинские экспертизы тел погибших, допрошены 10 свидетелей.

Работы по поиску пожарных шли всю ночь Фото: ИВАНОВА Диана

В МЧС официально прокомментировали ситуацию: 3 февраля 2021 года звено газодымозащитной службы пожарно-спасательной части по охране Октябрьского района краевого центра в составе трех человек одни из первых прибыли на место пожара и вошли в горящее здание для поиска людей, которые по словам очевидцев могли находиться внутри склада. Произошло внезапное увеличение интенсивности горения, обрушение кровли. Спустя несколько минут пожарные сообщили по рации, что они не видят выхода и у них заканчивается воздух в баллонах. На помощь тут же были направлены звенья ГДЗС. К сожалению, спасти пожарных не удалось.

- Министр МЧС России Евгений Зиничев выразил соболезнования родным и близким пожарных, погибших при тушении склада в Красноярске. После поступления информации о потере связи с пожарными, Евгений Зиничев принял незамедлительное решение о создании специальной комиссии. Для выяснения обстоятельств несчастного случая комиссия центрального аппарата во главе с замминистра Ильей Денисовым выехала на место. МЧС России окажет всестороннюю помощь родным и близким погибших. В настоящее время с родственниками работают психологи. Пожарные спасатели МЧС России скорбят о гибели своих боевых товарищей, сообщила Жанна Терехова, начальник департамента информационной политики МЧС России.

Пожарные России скорбят о гибели боевых товарищей. Напомним их имена.

Жалнерчик Анатолий Павлович Фото: соцсети

Жалнерчик Анатолий Павлович, 46 лет, женат, двое детей. Стаж службы МЧС России – 27 лет. Прошел путь от пожарного до командира. Старший прапорщик внутренней службы, командир отделения 3 пожарно-спасательной части 1 пожарно-спасательного отряда ФПС ГПС ГУ МЧС России по Красноярскому краю. Принимал участие в гуманитарных и спасательных операциях, выполняя задачи в составе временной оперативной группировки сил на территории Северо-Кавказского региона.

Пузырев Алексей Евгеньевич Фото: соцсети

Пузырев Алексей Евгеньевич, 45 лет, женат, двое детей. Стаж работы в МЧС России – 25 лет. Являлся старшим прапорщиком внутренней службы, помощником начальника караула 3 пожарно-спасательной части 1 пожарно-спасательного отряда ФПС ГПС Главного управления МЧС России по Красноярскому краю.

Рябцев Максим Михайлович Фото: соцсети

Рябцев Максим Михайлович, 27 лет, холост. Стаж работы в МЧС России – 6 лет. Сержант внутренней службы, пожарный 3 пожарно-спасательной части 1 пожарно-спасательного отряда ФПС ГПС ГУ МЧС России по Красноярскому краю.

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