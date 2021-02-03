«У нас закончился воздух в баллонах, ищи выход... ищи!»: при тушении пожара на складе запчастей в Красноярске пропали четверо пожарных

Фото: МЧС

- У нас закончился воздух в баллонах, ищи выход... ищи! – слышен голос в эфире.

- У кого кончается воздух, с какой стороны? Кто с ним работает?

Невнятный треск, затем кто-то, очевидно руководитель подразделения, командует:

- Давайте, выходите с северной стороны, на поиск звена нашего…

С этого момента связь с тем самым 32-м звеном газодымозащитной службы, который направился на поиски пропавшего работника склада запчастей, прервалась.

Вскоре было объявлено официально: при тушении пожара на складе запчастей в Красноярске пропали четверо пожарных. На месте ЧП найдено тело, но его пока не могут опознать. Об этом сообщает собственный источник "КП-Красноярск".

В Красноярске 3 февраля произошел крупный пожар на складе автозапчастей на улице Калинина. Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчерской службы в 10.39. Изначально туда были направлены 48 единиц личного состава и 15 единиц техники. Сообщалось о возгорании на площади 800 квадратных метров. Однако уже через несколько часов пожар разошелся на 3500 квадратов. На месте уже работало 118 человек и 37 единиц техники.

Для поиска людей внутри помещений были сформированы 5 отрядов спасателей. В 12.40 одна из групп сообщила о том, что у нее заканчивается кислород. После этого связь с отрядом была потеряна. Сначала в МЧС озвучили информацию о том, что трое пожарных пропали в здании склада, однако позже выяснилось, что пропали четверо. Поиски группы осложняются тем, что у помещения, в котором они пропали, обвалилась крыша, обломками засыпало выход. Спасателям приходится работать в очень сложных условиях из-за характера возгорания.

На месте пожара найдено одно тело, но пока его не смогли опознать.

- Очень сложная планировка, горючая загрузка и конструктивные особенности здания. Это осложняет тушение. Внутри находится пластик, запчасти от автомобилей, картон и другие картонные материалы, - прокомментировали ЧП в Главном управлении МЧС по Красноярскому краю.

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Пропавшие пожарные отправились на склад для того, чтобы проверить, нет ли внутри людей. Чуть позже по рации они сообщили о том, что у них заканчивается кислород. (Подробности)

Видео пожара на складе автозапчастей в Красноярске опубликовали в МЧС

Крупный пожар произошел на левобережье Красноярска 3 февраля 2021. На улице Калинина, 60 / 1 загорелось складское помещение. В МЧС опубликовали видео пожара на складе, принадлежащий компании «Автотрейд». (Подробности)