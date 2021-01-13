В Красноярске поломка лифта во время землетрясения наделала шуму. Однако сейсмическое событие, как оказалось, не причем. В управляющей компании «СМАРТ-СИТИ» прокомментировали случившееся.Напомним, лифт, пришедший в негодность, находится в многоквартирнике Петра Подзолкова, 26. По поводу этой ситуации уже были комментарии с обвинения в адрес застройщика и управляющей компании. Последние в свою очередь дали предельно развернутый ответ.ЧТО ПРОИЗОШЛО НА САМОМ ДЕЛЕ?Накануне, 12 января, с 14:00 до 15:00 собственник квартиры с 18 этажа вывозил строительный мусор. Было две ходки больших и одна маленькая. В итоге увезли полную газель отходов. Речь идет об объеме почти три куба строительного мусора.- В лифт загружали с перекосом к задней стенке, плюс люди, которые также в кабине находились, вот и получился перекос кабины и разбалансировка направляющих, - прокомментировали в управляющей компании.Потом хронология событий была такой: в 17:03 началась вибрация кабины лифта , проскользнул ременной привод по направляющим. Как результат, сработала аварийная автоматика, потом остановка лифта и открывание дверей.Пять часов спустя, а именно в 22:35 лифт отремонтировали.ОТНОСИТЕСЬ БЕРЕЖНОВ этот раз все обошлось, и неисправность устранили быстро. Правда после строителей в лифте и в подъезде осталась грязь Однако горожан призывают относиться бережно к общедомовому имуществу. Пожалуйста, не подвергайте опасности себя и своих соседей.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕСтало жутко так, что вышли на улицу: отзвуки монгольского землетрясения докатились до Красноярска- Ого, я сегодня первый раз в жизни почувствовала землетрясение! Проснулась в 4.39 от того, что диван качают, как колыбель.- Проснулась от того, что плаваю на диване, комод скрипит, двери ходуном ходят. Живем на 9 этаже, Взлетка! (подробнее).В Красноярском крае произошло землетрясение силой в 7 магнитуд по шкале РихтераНикаких опасений у специалистов такая цифра не вызывает. В 12.40 по местному времени Красноярск «тряхнуло». Весьма ощутимый толчок ощутили сразу в нескольких районах города: Советском, Центральном, Железнодорожном (подробнее).Видео момента землетрясения в Красноярске 12 января 2021 года опубликовали в соцсетяхВ 4.33 утра в домах красноярцев начали качаться люстры и игрушки на новогодних елках от подземных толчков. Лучше всего стихию ощущали жители многоэтажек (подробнее).Отголоски монгольского землетрясения в Красноярске 12 января 2021 года: могут ли повториться толчкиДо Красноярска докатились отзвуки монгольского землетрясения. Напомним, землетрясение силой 8,7 балла произошло на границе России и Монголии. Подземные толчки были зафиксированы в 00.32 по московскому времени. Эпицентр располагался в Монголии в 34 километрах от населенного пункта Турт (подробнее).