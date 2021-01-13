Напомним предысторию: 13 января на Петра Подзолкова, 26 (новый дом) ничего серьезного, слава богу, не случилось, но приятного мало: лифт, в котором поехали вверх три женщины, одна из них с ребенком, замер, дернулся, чуть «рухнул» вниз, и еще, и еще, потом, наконец, остановился, и двери открылись. Пережившие, мягко говоря, неприятные минуты, пассажиры лифта выскочили на площадку, не веря, что спаслись. Скорее всего, лифт бы не упал — конструкция новая, предусмотрены все защитные механизмы на случай ЧП, и все же, оказаться в подобной ситуации никому бы не хотелось.Проверку сейчас проводит серьезное ведомство, следком:- В тот момент, когда двери кабины лифта закрылись и лифт начал движение вверх, кабина начала вибрировать и несколько раз резко срывалась вниз. В настоящее время по данному факту следственными органами Следственного комитета проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение, - официально прокомментировали в СК.Тем временем, у всех своя версия событий.Управляющая компания утверждает, что накануне, 12 января, с 14:00 до 15:00 собственник квартиры с 18 этажа вывозил строительный мусор. Было две ходки больших и одна маленькая. В итоге увезли полную газель отходов. Речь идет об объеме почти три куба строительного мусора.- В лифт загружали с перекосом к задней стенке, плюс люди, которые также в кабине находились, вот и получился перекос кабины и разбалансировка направляющих, - прокомментировали в управляющей компании.Потом хронология событий была такой: в 17:03 началась вибрация кабины лифта , проскользнул ременной привод по направляющим. Как результат, сработала аварийная автоматика, потом остановка лифта и открывание дверей. В 22:35, через 5 часов после ЧП, лифт отремонтировали.Спустя некоторое время ответил журналистам и хозяин квартиры (его, кстати, проверяют на предмет незаконной перепланировки) — мол, грузовой лифт на то и грузовой, чтобы перевозить тяжести. А если бы был перегруз, он бы просто не двинулся с места и (или) подал бы соответствующий сигнал. Значит, накладывали строительный мусор не сверх меры? А что касается расположения мусора - в одном углу, так и люди не должны распределяться в кабинке по периметру...Так или иначе, работы тем, кто выясняет обстоятельства произошедшего, предстоит много — экспертиза, опрос, вопросы поставщикам, тем, кто монтировал лифт, возможно, поступят вопросы и производителю оборудования. Всем этим сейчас в рамках предварительной проверки занимается следком.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:«Плюс одна фобия в копилку»: видео из Красноярска, где лифт с пассажирами едва не упал в шахту, появился в сетиВ Красноярске поломка лифта во время землетрясения наделала шуму. Однако сейсмическое событие, как оказалось, не причем. В управляющей компании «СМАРТ-СИТИ» прокомментировали случившееся. (Подробности)