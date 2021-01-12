- Ого, я сегодня первый раз в жизни почувствовала землетрясение! Проснулась в 4.39 от того, что диван качают, как колыбель.- Проснулась от того, что плаваю на диване, комод скрипит, двери ходуном ходят. Живем на 9 этаже, Взлетка!- Мы в Солнечном живем на 13 этаже. Нас сильно прокачало!- Зашел на кухню, включил свет – и люстра закачалась.- А у меня кошка проснулась и беспокойно топталась вокруг меня на кровати.Второй рабочий день принес новые эмоции для жителей Красноярска. Еще бы – начало пятого, самый сон под утро – и вдруг подземные толчки такой силы, что многие проснулись. Кто-то даже поспешил выйти на улицу, на всякий случай.Своими впечатлениями горожане делятся в соцсетях. И вот что интересно: повезло, ну или не повезло (кому как больше нравится это воспринимать) не всем. Ландшафт города не однозначный, так вот почувствовали подземные толчки жители тех районов, которые на возвышенности – в Покровке, в Солнечном, в Северном. И в большинстве случаев - от 8 этажа и выше. Жители 16-этажки на Караульной, например, проснулись от скрипа в дверных проемах. Этот жуткий скрип продолжался около 7-10 секунд. В 4:40 дом ожил, а некоторые люди и вовсе вышли на улицу в ожидании более мощных повторных толчков.Как оказалось, события прошедшей ночи коснулись не только Красноярск и в целом южные районы края. Такие же сообщения приходят из Барнаула, с Иркутска, других регионов Сибири. Само землетрясение произошло на границе с Монголией с магнитудой 6,8. Эпицентр толчков находился в 595 километрах от Улан-Батора, на глубине 10 километров.ГУ МЧС России по Красноярскому краю официально сообщает, что причин для паники у населения нет.- Около 4:33 утра 12 января 2021 года в оперативно-дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС России по Красноярскому краю поступила информация от КГБУ «Центра реализации мероприятий по природопользованию окружающей среды Красноярского карая» о том, что на территории Республики Монголии произошло землетрясение магнитудой 6,6 – 7,1. По данных сейсмологов афтершоки ощущались на территории Красноярского края до 3 баллов. По предварительным данным жертв и разрушений нет. Проводится смс-информирование населения.Добавим, что подобное уже случалось. Например, в феврале 2011 года в 12:40 тряхнуло так, что даже детей стали выводить из школ на улицу. Эпицентр землетрясения тогда был в 195 километрах от Кызыла. Тогда были заметны последствия, например, в Хакасии пришлось восстанавливать стационарную телефонную связь, а в некоторых южных селах и подачу электроэнергии. А до этого юг Сибири трясло в марте 2009 года: в 18 часов по местному времени, эпицентр находился в 150 километрах от Красноярска, магнитудой 4,7 и силой 4- 4,5 балла.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Отголоски монгольского землетрясения в Красноярске 12 января 2021 года: могут ли повториться повторные толчкиДо Красноярска докатились отзвуки монгольского землетрясения. Напомним, землетрясение силой 8,7 балла произошло на границе России и Монголии. Подземные толчки были зафиксированы в 00.32 по московскому времени. Эпицентр располагался в Монголии в 34 километрах от населенного пункта Турт. (Подробности)В Красноярском крае произошло землетрясение силой в 7 магнитуд по шкале РихтераНикаких опасений у специалистов такая цифра не вызывает. В 12.40 по местному времени Красноярск «тряхнуло». Весьма ощутимый толчок ощутили сразу в нескольких районах города: Советском, Центральном, Железнодорожном (подробнее).Сейсмоустойчивые и сейсмоопасные районы КрасноярскаСейсмоопасные районы: вблизи реки Енисей (грунты здесь неустойчивые) - Зеленая роща, микрорайоны Северный, Взлетка, часть проспекта Красноярский рабочий. Безусловно, микрорайон Верхние Черемушки – грунты здесь не очень хорошие, кроме того, когда начиналась застройка этого района, при строительстве домов была нарушена гидрология. Поэтому в Красноярске была разработана программа по укреплению этих домов. (Подробности)