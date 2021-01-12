До Красноярска докатились отзвуки монгольского землетрясения. Напомним, землетрясение силой 8,7 балла произошло на границе России и Монголии. Подземные толчки были зафиксированы в 00.32 по московскому времени. Эпицентр располагался в Монголии в 34 километрах от населенного пункта Турт.В Красноярске, по данным специалистов, оно было силой до 4 баллов – это не опасно, но и не сказать, чтобы не серьезно (см. шкалу*). Могут ли повториться толчки? Об этом «Комсомольской правде» - Красноярск рассказала Татьяна Дорошкевич, директор Центра реализации мероприятий по природопользованию и охране окружающей среды Красноярского края. По словам Татьяны Ивановны, и сейчас еще все не закончилось:- Наши специалисты продолжают фиксировать последствия землетрясения, то есть, колебания еще продолжаются. Сказать , что это – повторные толки (более слабые) или афтершоки 9последствия прежних подземных (ударов») пока не можем. Что касается повторных сильных толчков, вам не ответит никто на этот вопрос. Потому что, при всем развитии науки, землетрясения остаются одним из самых «закрытых» явлений и нигде в мире не научились предсказывать их.* 1 балл (незаметное) — не ощущается людьми; колебания почвы отмечаются только приборами.2 балла (очень слабое) — ощущается людьми на верхних этажах зданий.3 балла (слабое) — колебания отмечаются многими людьми.4 балла (умеренное) — ощущают почти все; дребезжат стекла.5 баллов (довольно сильное) — многие спящие просыпаются; раскачиваются люстры и т. д.6 баллов (сильное) — легкие повреждения зданий, тонкие трещины в штукатурке.7 баллов (очень сильное) — трещины в стенах, откалывание кусков штукатурки, карнизов, частичное разрушение дымовых труб.8 баллов (разрушительное) — падение карнизов, дымовых труб; сквозные трещины в стенах и частичное их обрушение; людям трудно устоять на ногах.9 баллов (опустошительное) — обрушивание стен, перекрытий кровли зданий.10 баллов (уничтожающее) — разрушение многих зданий, трещины в грунтах до 1 м шириной.11 баллов (катастрофа) — многочисленные трещины и рвы на земной поверхности, большие обвалы в горах.12 баллов (сильная катастрофа) — значительные изменения рельефа местности.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Землетрясение в Красноярске 12 января 2021 года: от подземных толчков в высотках скрипели двери и звенели игрушки на елкахВ Красноярском крае и Иркутской области ощутили землетрясение, которое произошло на границе с Монголией с магнитудой 6,8. Эпицентр толчков в 595 километрах от Улан-Батора. Очаг находился на глубине 10 километров. (Подробности)Сейсмоустойчивые и сейсмоопасные районы КрасноярскаСейсмоопасные районы: вблизи реки Енисей (грунты здесь неустойчивые) - Зеленая роща, микрорайоны Северный, Взлетка, часть проспекта Красноярский рабочий. Безусловно, микрорайон Верхние Черемушки – грунты здесь не очень хорошие, кроме того, когда начиналась застройка этого района, при строительстве домов была нарушена гидрология. Поэтому в Красноярске была разработана программа по укреплению этих домов. (Подробности)Видео момента землетрясения в Красноярске 12 января 2021 года опубликовали в соцсетяхВ 4.33 утра в домах красноярцев начали качаться люстры и игрушки на новогодних елках от подземных толчков. Лучше всего стихию ощущали жители многоэтажек. (Подробности)