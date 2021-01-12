В сети опубликовали видео момента землетрясения в Красноярске 12 января 2021 года. В 4.38 утра в домах красноярцев от подземных толчков начали качаться люстры и игрушки на новогодних елках. Лучше всего стихию ощущали жители многоэтажек.Жители 16-этажки на Караульной проснулись от скрипа в дверных проемах. Этот жуткий скрип продолжался около 7-10 секунд. В 4:40 дом ожил, а некоторые люди и вовсе вышли на улицу в ожидании более мощных повторных толчков.В социальных сетях множество историй о том, как с ними \\"случилось\\" землетрясение. Кто-то проснулся от того, что кровать начала вибрировать, у кого-то сами начали закрываться и открываться двери, у кого-то закачалась люстра, а где-то начали звенеть игрушки на новогодней елке.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Землетрясение в Красноярске 12 января 2021 года: от подземных толчков в высотках скрипели двери и звенели игрушки на елкахВ Красноярском крае и Иркутской области ощутили землетрясение, которое произошло на границе с Монголией с магнитудой 6,8. Эпицентр толчков в 595 километрах от Улан-Батора. Очаг находился на глубине 10 километров. (Подробности)