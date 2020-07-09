«Огромная сосна притянула молнию»: появилась версия гибели таинственно пропавших в Хакасии туристов

Кору многометровой сосны с раскидистыми ветвями будто пропороло когтем гигантской птицы... Здесь от удара молнии погибли двое туристов - начальник диспетчерской службы аэропорта Абакана (Хакасия) Марат М. и его друг. Оба молодые, 34 и 35 лет, здоровые, жить бы и жить, но… «Комсомольская правда – Красноярск» попыталась разобраться в обстоятельствах трагедии.

Удар молнии буквально пропорол кору сосны. Фото: ГСУ СК России по Красноярскому краю и РХ.

- Все произошло в отдаленном урочище Гальцы Усть-Абаканского района Хакасии, - рассказывает помощник руководителя главного управления (по связям со средствами массовой информации) Юлия Арбузова. – В пятницу, 3 июля, двое мужчин поехали на машине отдохнуть в район села Усть-Бюрь. С собой у них было два квадроцикла. Вернуться собирались в воскресенье, 5 июля. Однако не вышли на связь.

Трагедия случилась на таежной заимке. Фото: ГСУ СК России по Красноярскому краю и РХ.

Близкие забили тревогу, на место выдвинулись спасатели МЧС и полицейские. Все надеялись: люди живы, возможно, с ними что-то случилось, ждут помощи. Но увы… Накануне, 8 июля, Марат и его друг были найдены в 120 километрах от села Усть-Бюрь, в урочище реки Харатас. Погибли оба.

Палатка стояла в отдалении от того дерева, под которым погибли мужчины. Фото: ГСУ СК России по Красноярскому краю и РХ.

- Вот предварительная версия произошедшего, - продолжает Юлия Арбузова. – Туристы оставили машину в 70 километрах от села. Пересели на квадроциклы, взяли с собой палатку, снаряжение. И отправились на заимку, там есть столик, скамьи. Разбили лагерь, поставили палатку. В какой-то момент началась гроза. И они решили укрыться под деревом. Тогда-то все и случилось. Когда тела обнаружили, на обоих были точки входа и выхода разряда молнии. В ближайшее время эксперты установят время смерти туристов.

Вот - стоянка туристов. Фото: ГСУ СК России по Красноярскому краю и РХ.

Главный вопрос: палатка стояла в отдалении от дерева, почему они из нее вышли? По какой причине решили укрыться под деревом – в нише, образованной его корнями? Может быть, гроза была сухая? И все же туристы не могли не осознавать, какая опасность грозит им под развесистой сосной, словно бы притянувшей молнию. Понятно, что все это пока домыслы, ответы на вопросы дадут следователи.

Здесь туристы разбили лагерь. Фото: ГСУ СК России по Красноярскому краю и РХ.

Сегодня, 9 июля, они поговорят с родными и знакомыми погибших. И, вероятно, что-то прояснится. К слову, у мужчин остались семьи. У Марата – жена и маленькая дочь.

«Комсомольская правда – Красноярск» приносит свои соболезнования родным и близким погибших.

Почему туристы не укрылись в палатке, непонятно. Фото: ГСУ СК России по Красноярскому краю и РХ.

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