«Прошу, не каркайте!»: погибшая при урагане в палатке накануне предчувствовала беду

Желтый песок, теплая вода… И все это в тени вековых сосен. Еще недавно озеро Маслеево в Дзержинском районе Красноярского края называли идеальным местом отдыха. Однако ночью 5 июля оно превратилось в настоящий ад.

На отдыхающих, которые спали в палатках, обрушился грозовой шквал. Ветер был такой, что сосны в два обхвата выворачивало из земли с корнем. Гигантские стволы валились на палатки, тенты, машины. Одну из них – белую Хонду – просто раздавило. А ее хозяйку – 33-летнюю Валентину Монид из Иланского упавшей сосной убило в палатке, на глазах у 12-летней дочки Виолы*. Еще пять человек получили травмы, в случившемся разбирается СК и прокуратура. И только что стало известно: один из пострадавших, 58-летний мужчина, умер в больнице, сообщили в минздраве. Возбуждено уголовное дело по признакам статьи «Оказание услуг, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="608" height="1080" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/788904" frameborder="0"></iframe> Маслеево - было страшно.! другой источник

Хотела пересидеть непогоду в палатке

Между тем «Комсомольской правде – Красноярск» удалось поговорить с подругой Валентины, она рассказала: та словно бы предчувствовала неладное.

- С Валей мы дружили 13 лет, - делится Варвара. – Вы себе представить не можете, какой это человек! Ради друга снимет последнюю рубашку, душа компании.

Валентина

В пятницу, 3 июля, у нас с мужем была годовщина свадьбы. Пять лет назад мы праздновали ее как раз на на Маслеево. Вот и пригласили всех. Для нас это символическое место, а Валя была там в первый раз.

В пятницу мы праздновали, в субботу продолжили отдыхать. Было около часа ночи, когда пошли купаться. Только вышли из воды, отправились в палатки переодеваться в сухое – и началось! Резко налетел сильнейший ветер, хлынул дождь…

В тот момент Виола была в палатке, а Валя к ней туда залезла. Хотела пересидеть. Мы даже подумать не могли, что будут падать деревья! Решили: ну, ветер, дождь. Главное, чтобы палатки не замочило, не простыли ребятишки.

Валя пошла в палатку, и практически сразу сосна упала. Мне уже потом свекор пояснил: там песок, почва неустойчивая, поэтому деревья с корнем выворачивало.

Лагерь на озере Маслеево

Погибла почти сразу

- Сейчас все в соцсетях пишут: «МЧС же предупреждало!», - продолжает Варвара. - МЧС предупреждало в пятницу: сначала была смс, что будет жара, а потом что ветер и дождь. Но в пятницу вообще было все тихо – погода хорошая.

А на Маслеево нет сети – ловит только Теле2, и только в нескольких местах. У нас другие операторы, поэтому смски, которые присылали уже в пятницу, не могли прочитать, даже, если бы они были. Кстати, мы находились на платном пляже, было очень хорошо, душевно. Ребята говорили: «Так здорово сидим, отдыхаем». А Валя несколько раз повторила: «Не каркайте, не каркайте». Может, предчувствия у нее какие-то были, не знаю… Думаю, Валя умерла почти сразу.

У меня там сестра чуть не погибла. Палатку снесло, ей сказали бежать в машину, а она кинулась в Валину, на которую потом сосна упала. Ей повезло, что машина была замкнута, села в нашу. И в этот момент на Валину Хонду рухнуло дерево. Если бы машина была открыта, я бы и сестру свою потеряла. Также возле мужа сосна упала. Там шатер улетал, забор повалило, они пытались спасти какие-то вещи. И тут дерево… Каким-то чудом живы остались. А там было столько детей. Муж распиливал сосну, вытаскивал из-под нее Валю.

Все на глаза у дочки. Сейчас ей потребуется реабилитация… Девочку сейчас забрала опека. У нее никого нет: папа умер, бабушка и дедушка погибли, остались прабабушки, обеим за 90 лет.

Валентина с дочкой на Байкале

Дочку заберет крестная

Валю настолько любили, что не описать словами. Все сказали: Виолу мы ни в какой детдом не отдадим! Несколько семей предложили забрать ее себе. Но она выбрала остаться с крестной. Уже начали готовить документы.

На похороны мы собрали. Но Валиной дочке понадобится помощь - будет переводиться в другой город, там и форма новая, и учебники. Еще нужна будет реабилитация.

(*имя ребенка изменено согласно требованиям законодательства).

«Комсомольская правда – Красноярск» приносит соболезнования родным и друзьям Валентины. Светлая память!

ВАЖНО

Потерявшей маму девочке очень нужна помощь. На реабилитацию, начало жизни на новом месте. Трудно представить, что пришлось пережить 12-летнему ребенку.

Если вы хотите помочь Виоле, сделать перевод можно на номер 8 923 337 27 83 (Анна Юрьевна С.) Это подруга Валентины.

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