2020-07-08T08:31:40+03:00
Общество

Начальник диспетчерской службы аэропорта Абакан потерялся с другом в труднодоступном урочище в Хакасии

Поиски ведут полицейские и спасатели
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Спасатели ведут поиск людейСпасатели ведут поиск людейФото: Мария ЛЕНЦ
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Начальник диспетчерской службы аэропорта Абакан Марат Калижанов вместе с приятелем потерялись несколько дней назад в урочище Гольцы (Усть-Абаканский район, Хакасия), сообщает 19rus.info. Мужчины отправились на отдых, но в нужный момент не вышли на связь.

- Наш сотрудник потерялся, - подтвердили в пресс-службе аэропорта Абакана.

Масштабные поиски на участке затруднены из-за его удаленности, однако группа спасателей выдвинулась на место - людей ищут всеми силами. На месте также работают полицейские.

Пока в региональном МЧС не дают никаких прогнозов о результате поисков, предлагают дождаться возвращения спасательного отряда. Не исключен любой исход вплоть до трагического, однако пока рано делать выводы - возможно, люди живы и где-то ждут помощи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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