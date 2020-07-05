2020-07-05T07:34:28+03:00
Происшествия

Люди спали, а на них падали деревья. В Красноярском крае во время шторма погибли и пострадали отдыхающие

ЧП произошло на берегу озера, где было много отдыхающих [видео]
Татьяна РЯБИНИНА
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Фото с места ЧП ГУ МЧС России по Красноярскому краюФото с места ЧП ГУ МЧС России по Красноярскому краю
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Аномальная жара в Красноярском крае сменилась грозами, ливнями и сильным ветром. Затопило города и поселки, в некоторых районов было нарушено электроснабжение.

Но настоящая трагедия разыгралась в Двержинском раойне, на озере Маслеево, популярном месте отдыха.

При прохождении грозового фронта поздней ночью 5 июля во время грозы и сильного ветра повалило более десятка деревьев. В это время на берегу озера в сосновом бору в палатках спали люди. Сосны упали на палатки со спящими людьми и их автомобили. Под ударом оказались 10 палаток.

Результаты урагана ужасающие: один человек погиб, еще 5 получили травмы (в том числе 14-летний подросток).

Погибшая - Валентина Монид из города Иланск. Утром на ее страничке Вконтакте появилась такая запись: "Ребята, сегодня Валя погибла. При урагане упала сосна на ее палатку. Тело находится в Дзержинске, захоронение будет в Иланске. Просьба помочь финансово. Средства переводить на ее сберкарту". Валентине было 34 года, осталась дочка.

Также разбиты около 20 машин.

Фото с места ЧП ГУ МЧС России по Красноярскому краю

Фото с места ЧП ГУ МЧС России по Красноярскому краю

На месте происшествия работали сотрудники МЧС и спасатели краевого учреждения «Спасатель».

Фото с места ЧП ГУ МЧС России по Красноярскому краю

Фото с места ЧП ГУ МЧС России по Красноярскому краю

Они расчистили территорию от завалов и распилили поваленные деревья. Всего в ликвидации последствий стихии участвовали 33 человека, 10 единиц техники.

В Красноярском крае во время шторма деревья упали на палатки со спящими людьми.

ИСТОЧНИК KP.RU

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