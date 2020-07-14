«Не успели довезти до больницы»: в Якутии от удара молнии погиб артист балета

В Якутии молнией убило 23-летнего артиста балета Василия Кириллина. Произошло все в понедельник, 13 июля в Чурапчинском районе республики, - здесь трое суток бушевала гроза. и страшный ветер с дождем. Сносило крыши домов, дождь лил стеной - так, что на расстоянии нескольких метров ничего не видно, гроза... Именно от нее и погиб Василий Кириллин - в парня попала молния.

В республиканском Театре оперы и балета, где служил парень, подтвердили информацию. Говорят, сейчас у артистов отпуск, - все разъехались до августа. Василий тоже проводил время с родными.

Василий с детства занимался хореографией Фото: соцсети

- К сожалению, это правда. Василий погиб. Не успели довезти до больницы, - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в театре. - Вообще, он очень талантливый парень, с детства занимался хореографией. И знаете, фактура у него очень хороша, природные данные к балету. Очень перспективный. Жалко, что так вышло все. Мы все в шоке.

Известно, что Василий участвовал во всех репертуарных и премьерных спектаклях - и сольные номера, и в массовых сценах. Гастролировал вместе с труппой, в том числе и за рубеж. Коллеги говорят, обязательно состоялся бы, как солист балета. Но...

У Василия есть невеста. Совсем недавно он вернулся из армии. Страничка в соцсетях пестрит снимками из армейской жизни.

Похоронят молодого человека на малой родине в Таттинском районе Якутии.

«Комосомольская правда» выражает соболезнования родным и близким Василия Кириллина.

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