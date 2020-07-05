«Женщина погибла рядом с нами, а мы съехали в озеро, чтобы спастись»: туристы рассказывают об урагане в Красноярском крае

Жительница Иланска Алена Анисимова отдыхала на озере Маслеево с семьей и друзьями, приехали в пятницу и планировали провести выходные на природе. А получился второй день рождения. Что пережили люди во время урагана? Вот что рассказала Алена "Комсомольской правде"-Красноярск:

«О предупреждении МЧС знали, днем был небольшой ветерок, немного дождь, ждали град. Но там такой ураган был страшный!

Было уже поздно, первый час ночи, кто-то отмечал день рождения, начался фейерверк, я проснулась, вышла из палатки, и старшая дочка еще не спала, сидела в шатре в телефоне. И вдруг начался страшный ветер, прямо шквалом, за секунду, дождь бил по лицу, мы пытались вдвоем с дочкой удержать шатер, ветром его вырвало из рук, он улетел, я побежала будить мужа.

Фото ЧП Канск

Дерево прямо перед нами упало на машину. Я истерила конечно, как и любая мать, паника была, но сообразила, детей схватила, - и в машину. А наша машина была заблокирована, ждали, пока нам освободят проезд, мы почти в озеро съехали, подальше от деревьев. Потом побежали помогать, распиливали деревья, там мужчине руку придавило в машине. Позади нас на машину упало дерево - и пополам. Нашу палатку, где спали дети, унесло.

Пока мы помогали другим, дети в это время были в машине, муж распиливал деревья, а я металась между ним и детьми, боялась и за мужа, и детей не могла оставить. А вдруг что с машиной случится и она в озеро съедет.

Все носились с аптечками, бинтами, все помогали, но было очень темно, непонятно. Люди сразу вызвали МЧС, видимо, экстренная связь была, потому что связь там очень плохая и есть не везде. МЧС спасибо, очень оперативно сработали, в ноги им поклониться.

Когда приехала скорая, МЧС, мы поняли, что проезд свободен и мы сможем выехать, и где-то в начале третьего мы уехали, еще не светало. Вещи побросали, что смогли, даже не знаю, что взяли, а что нет. С нами было трое детей, двое наших и одного мальчика взяли за компанию. А у друзей двое детей, один восьмимесячный. Я раньше видела ураганы, но такого - никогда. Вы спрашиваете про фото, у меня даже мысли не было фотографировать, такое горе, такая беда, надо было жизни спасать.

Фото ЧП Канск

Погибшая женщина отдыхала с большой компанией, я ее раньше видела несколько раз, городок у нас маленький, все друг друга знают, и их стоянка была рядом с нашей.

Место там отличное для отдыха, идеальное место: нет комаров, красиво, спокойно - связи нет. Во время урагана там были тысячи людей, мы стояли на платной стоянке, на базе отдыха, и за забором было очень много людей.

Алена писала о ЧП и в социальных сетях, вот несколько ее комментариев:

«Что я пережила сегодня ночью со своей семьёй и друзьями никому не пожелаешь. Но я решила, что озеро у меня будет только в огороде, в бассейне, и под кустарником».

«Нас бог уберёг. С нами рядом три дерева упали».

«На этих фото не весь масштаб трагедии, это платное место, за забором ещё больше народу было».

Подробности ЧП здесь

А тем врменем, следователи проверяют обстоятельтсва гибели женщины, подробности здесь

Напомним, на озере Маслево есть две базы отдыха с домиками и местами под палатку, а рядом с ними - неорганизованный палаточный лагерь.