СК: в Хакасии обнаружены тела потерявшихся в урочище Гальцы туристов

8 Июль 2020 2020-07-08T11:53:25+03:00

Мужчины не вышли на связь и не вернулись в установленное время.

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Спасатели обнаружили в урочище Гальцы (Усть-Абаканский район, Хакасия) тела двух потерявшихся туристов, сообщает ГСУ СКР по Красноярскому краю и Хакасии. Один из них - диспетчер аэропорта Абакан. По информации следователей, при первичном осмотре на телах не обнаружено признаков насильственной смерти. Ушли в поход мужчины еще 3 июля, однако в условленное время не вернулись и никак не дали о себе знать. Начались поиски.

- На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, проводятся мероприятия по извлечению тел погибших с места обнаружения. Назначено судебно-медицинское исследование с целью установления причины смерти туристов, - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в региональном главке СК

Пока следователи не сообщают, будет ли возбуждено уголовное дело - для этого необходимо выполнить целый комплекс следственных действий. Идет проверка.

«Комсомольская правда» - Красноярск выражает соболезнования родным и близким погибших.

ИСТОЧНИК KP.RU