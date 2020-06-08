Слишком наследили: как задержали подозреваемых в нападении на инкассаторов в Красноярске

Полицейскими при силовой поддержке бойцов СОБР задержаны трое подозреваемых в кровавом нападении на инкассаторов. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/782114" frameborder="0"></iframe> Момент нападения на инкассаторов в Красноярске попал на видео.

Напомним, налет случился 30 мая примерно в 8.20 утра. У отделения «Сбербанка» на Щорса,15 стояла машина инкассаторов. Один из них только что вытащил сумку с деньгами. И тут подбежали двое мужчин в масках и темной одежде. У одного из них было оружие, он несколько раз выстрелил на поражение. Бил прицельно, по рукам, ведь инкассаторы пытались защитить свой груз. Второй подхватил сумку с деньгами. И спустя несколько секунд нападавшие скрылись. Неподалеку их ждали черные «Жигули». Машина сдала назад, налетчики запрыгнули в салон и дали по газам. Уже тогда было понятно: преступников, как минимум, трое. И они 100%-но знали, когда автомобиль инкассаторов будет у банка с деньгами. Налет был точно спланирован.

Фото: ГУ МВД по Красноярскому краю

И тем не менее через неделю с небольшим подозреваемых вычислили. Как выяснилось, в дерзком налете действительно подозревают троих. Это мужчины 1961, 1971 и 1980 годов рождения, причем без криминального прошлого. Чтобы никто из них не ушел, устроили спецоперацию, одновременно брали в разных районах Красноярска.

По неофициальным данным, преступники слишком наследили – рассказываем подробности. Вот – для понимания – краткая хроника произошедшего.

Маршрут движения

Утро 30 мая. С 8.32 до 8.36 – в дежурной части полиции – шквал звонков от местных жителей:

- У банка на Щорса напали на инкассаторов, палят.

- Слышим, стреляют!

- Было три выстрела, кто-то кричит. Ограбление, люди в темных плащах и масках уехали на «Жигулях» в сторону Мичурина.

- Были какие-то хлопки, видела, как отъехала черная машина. У двоих севших в нее в руках были сумки.

- Забрали деньги, убили инкассатора.

(Кстати, добычей грабителей стали 2 миллиона 320 тысяч рублей. Спасая груз, двое инкассаторов чуть не лишились жизни. Обоих в тяжелом состоянии доставили в больницу. У 32-летнего и 47-летнего мужчины были тяжелые ранения рук и ног, травматический шок. Врачи экстренно их прооперировали. Отстояли: пациентов перевели из реанимации, их состояние стабилизировалось. Медики делают все, чтобы восстановить их здоровье).

Фото: ГУ МВД по Красноярскому краю

Через несколько дней после нападения появилась первая зацепка. Оказалось, номер черных «Жигулей», на которых скрылись налетчики, принадлежит бизнес-леди из Тайшета. Она приезжала в Красноярск за товаром на микроавтобусе, и кто-то скрутил их. Значит, след может вести в Иркутскую область? Или это все-таки местные?

Полицейские отрабатывали каждую версию, каждую зацепку. Довольно быстро обнаружили те самых «Жигули»: налетчики кинули их за гаражами на улице Новая,68. А сами пересели на Jeep Grand Cherokee или Range Rover. Это установили по отрывкам записей с разных камер видеонаблюдения.

Фото: ГУ МВД по Красноярскому краю

В брошенной «шестерке» криминалисты нашли пустую инкассаторскую сумку, окурки сигарет разных марок, следы от обуви, клоки волос… Явно, убегавшие об уликах не думали, были уверены, что не засветились.

Между тем вскоре полицейские сделали еще один ход: обнародовали фотороботы подозреваемых, а потом и восстановленный маршрут черный «Жигулей» с госномером Е 099 РО 35:

- в первый раз «шестерка» отметилась в 6.50 утра у Затонской,44В.

- в 7.16 ехала по Кутузова, повернули на Добролюбова, зарулила в переулок Маяковского и опять выдвинулась на Добролюбова.

- потом повернула к дому на Кутузова, 44. Там простояла до 8.22.

- после появления машины инкассаторов преступники выехали на Щорса, поставили «Жигули» на угол дома №11, неподалеку от банка.

Фото: ГУ МВД по Красноярскому краю

- в 8.30, совершив нападение, скрылись по Щорса, затем повернули на Щербакова. Дальше доехали до перекрестка на Кутузова, свернули на Добролюбова. Там заехали в гаражный массив и бросили машину у дома на Новой,68.

Примечательно, что часом ранее (до обнародования маршрута) полицейские вышли в СМИ с обращением: предлагаем сдаться!

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/783654" frameborder="0"></iframe> Маршрут передвижения напавших на инкассаторов в Красноярске. Видео МВД.

Когда отклика не последовало, обозначили путь отступления преступников. А меньше, чем через час, объявили: нападавшие задержаны.

Напомним, все они попали под уголовное дело по статье «Разбой». А это до 15 лет лишения свободы. «Сбербанк» объявил вознаграждение в миллион рублей – за информацию, которая поможет найти налетчиков. Но были ли в деле такие свидетели, с их ли помощью вышли на след грабителей, пока не сообщается.

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