«Три года оттачивали навыки стрельбы»: в МВД РФ рассказали шокирующие подробности о нападении на инкассаторов в Красноярске

Крепко сбитые, рисковые, готовые стрелять на поражение. За доли секунд изрешетили дробью двух человек – ради добычи в 2 320 000 рублей. И при этом раньше не имели проблем с законом, по крайней мере, не судимы. 8 июня в Красноярске взяли подозреваемых в нападении на инкассаторов. Это мужчины 1961, 1971 и 1980 года рождения. Их скрутили практически одновременно – в трех разных районах города. Полицейские при силовой поддержке бойцов СОБР организовали целую спецоперацию.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/782114" frameborder="0"></iframe> Момент нападения на инкассаторов в Красноярске попал на видео.

Дело громкое, его комментируют не только на региональном, но и на федеральном уровне – новые подробности сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. И чем больше становится известно деталей, тем сильнее это напоминает анекдот про незадачливых грабителей, точнее. напоминало бы, если бы не два тяжело раненых инкассатора, которым врачи чудом спасли жизнь.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/783775" frameborder="0"></iframe> Задержание подозреваемых в нападении на инкассаторов. Видео: МВД России.

Полиция опубликовала новое видео – как задерживали преступников, напомним, это происходило в трех разных районах города, но единомоментно. Вообще, все похоже на четко проработанный сценарий: очевидно, что и подозреваемых, и то, где они сейчас находятся, полицейские вычислили намного заранее.

Машина попала на камеры видео-наблюдения. Фото: ГУ МВД России по Красноярскому краю

За час до того, как стало известно о задержании, региональное МВД опубликовало обращение к преступникам с предложением сдаться. Еще за час выложили их подробный маршрут – начиная с подготовки к налету, заканчивая сменой машин. Очевидно, что дело уже близилось к развязке.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/783777" frameborder="0"></iframe> Маршрут напавших на инкассаторов в Красноярске.Видео: МВД России

Сам захват явно готовился так, чтобы не дать никому уйти. Технично, быстро, четко, и по одному сценарию: на улице одного за другим укладывают на асфальт трех крепких парней.

Буднично - первого средь бела дня на оживленной улице, второго вообще на остановке. Аккуратно. Одному, в ярко-красной куртке и теплой жилетке, СОБРовцы не забывают вежливо повесить на плечо его упавшую на асфальт барсетку... Сопротивляться бесполезно, всех троих явно застают врасплох.

Задержание подозреваемых. Фото: МВД России

У них, кажется, нет при себе оружия, зато солидный арсенал обнаружили и изъяли при обысках. Вопросов пока еще очень и очень много – кто они, чем занимались, работали ли где-либо, - с момента задержания прошло меньше суток, выяснить все сразу невозможно. Но первые детали впечатляют: оказывается, нападение готовилось с 2017 года, тогда покупалось оружие, оттачивались навыки стрельбы (где, интересно, оттачивались, не стрелять же в городе?), купили и «Жигули», которые потом планировали бросить.

Задержание подозреваемых. Фото: МВД России

А вот яркая деталь: организатор налета (предполагается, самый старший из троих задержанных) в парикмахерских собирал (!) чужие волосы. Преступники подкинули их в свою машину - таким образом надеялись сбить оперативников со следа. Это при тонких возможностях современных экспертиз; притом, что город практически нашпигован видеокамерами, очевидное задержание было лишь вопросом времени. И сама сумма – 2 миллиона 300 000, - явно не стоила трехлетней подготовки к нападению. Какой будет в итоге добыча, они не имели понятия...

«Задержанными оказались местные жители» - еще один говорящий факт. Судя по видео, задерживают «молодчиков» том же районе, где было совершено преступление – собственно говоря, и крутились они по одним и тем же улицам. Значит, здесь и живут, - мало того, что совершили преступление «по соседству», и не попытались скрыться (более опытные наверняка вообще бы сразу рванули из города). К слову, вся произошло на правобережье Красноярска, районе, считающимся если не самом неблагополучном, то откровенной «гопоты». Цепочка фееричной глупости. И одновременно необъяснимо жестокости - врачам предстоит собирать по кусочками тяжело раненых инкассаторов, молодых парней, оказавшихся на пути трех вооруженных отморозков.

Из этого оружия были ранены инкассаторы. Фото: МВД России

Кстати, сами деньги, судя по всему, пока не найдены,

- Идет поиск похищенных средств, – сообщила Ирина Волк.

Фото: МВД России

Напомним, налет случился 30 мая примерно в 8.20 утра. У отделения «Сбербанка» на Щорса,15 остановилась машина инкассаторов. Один из них вырвал сумку с деньгами. И тут подбежали двое мужчин в масках и темной одежде. У одного было оружие, он выстрелил несколько раз. Бил прицельно, по рукам, ведь инкассаторы пытались защитить свой груз. Второй схватил сумку с деньгами. И спустя несколько секунд нападавшие скрылись. Неподалеку их ждали черные «Жигули».

Подозреваемый №1: мужчина, на вид 30-35 лет, рост 170 сантиметров, европейский тип лица, худощавого телосложения

Машина сдала назад, налетчики запрыгнули в салон и дали по газам. Уже тогда было понятно: преступников, как минимум, трое. И они 100%-но знали, когда автомобиль инкассаторов будет у банка с деньгами. Налет был точно В известно: в тот день грабители буквально кружили по району (по записям с видеокамер полицейские восстановили их маршрут). После расстрела инкассаторов сделали еще один круг и бросили «шестерку» у гаражей на улице Новая,68. А сами пересели на внедорожник.

Подозреваемый №2: мужчина, на вид 30-35 лет, европейский тип лица, рост 170-175 сантиметров, худощавого телосложения, стрижка спортивная волосы светло-русые

Спустя несколько дней появились их фотороботы. Тоже, скорее всего, из-за того, что подозреваемые «засветились» на камеры, сами того не подозревая.

Подозреваемый №3: мужчина, на вид 27-30 лет, рост 180-185 сантиметров, плотного телосложения, выпирающие скулы, широкие брови

Тем временем инкассаторы пошли на поправку, их уже перевели из реанимации. Мужчины потеряли много крови, также была опасность инфицирования. Но врачи смогли их отстоять – все обошлось. Теперь грозы жизни нет, стоит другая задача – восстановить руки, вернуть им двигательную активность. Чтобы выбрать оптимальную тактику лечения, проводятся консилиумы лучшим специалистов-хирургов.

Нападавшие тщательно планировали свои действия. Фото: МВД России

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Слишком наследили: как задержали подозреваемых в нападении на инкассаторов в Красноярске

Полицейскими при силовой поддержке бойцов СОБР задержаны трое подозреваемых в кровавом нападении на инкассаторов. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Напомним, налет случился 30 мая примерно в 8.20 утра. У отделения «Сбербанка» на Щорса,15 стояла машина инкассаторов. Один из них только что вытащил сумку с деньгами. И тут подбежали двое мужчин в масках и темной одежде. У одного из них было оружие, он несколько раз выстрелил на поражение (подробности)

В Красноярске задержали троих подозреваемых в нападении на инкассаторов

Буквально только что стало известно, что сотрудники краевой полиции при силовой поддержке Росгвардии задержали подозреваемых в нападении на инкассаторов. Напомним, что преступление произошло 30 мая этого года.

Сегодня, 8 июня, одновременно в разных районах города Красноярска была проведена операция по задержанию подозреваемых в нападении на инкассаторов. В результате оперативно-розыскных мероприятий задержаны трое ранее не судимых мужчин 1961, 1971 и 1980 года рождения (подробнее)

Полиция отследила передвижение по улицам Красноярска преступников, напавших на инкассаторов. В каком направлении они ехали на место преступления и потом сбегали [видео]

Полиция отследила передвижение преступников, напавших на инкассаторов. Напомним, утром 30, в субботу, инкассаторская машина подъехала к отделению Сбербанка на улице Щорса. Когда два инкассатора вышли из нее, к ним подбежали неизвестные в масках. Один сделал очередь из автомата, прицельно стрелял по рукам. Второй выхватывал мешок с деньгами. После этого они добежали до черной машины, ждавшей их неподалеку, и уехали в неизвестном направлении. Затем «шестерку» бросили и пересели на более надежный внедорожник (подробнее).

Стабильно тяжелое: врачи рассказали о состоянии инкассаторов, раненых при нападении в Красноярске. Консилиум избрал тактику дальнейшего лечения [видео]

События вчерашнего дня, 30 мая, вторые сутки обсуждают в городе – о таких дерзких преступлениях в духе 90-х годов прошлого века красноярцы давно забыли. А тут – новое ограбление. Накануне двое мужчин в масках напали на инкассаторов и похитили сумку с деньгами, затем скрылись с добычей – запрыгнули в черные старенькие «Жигули», ожидавшие их неподалеку (подробнее).

«Стреляли прицельно по рукам»: после нападения на инкассаторов в Красноярске возбуждено уголовное дело

На мокром асфальте расплылись лужи крови, рядом гильзы… Сегодня, 30 мая, на улице Щорса в Красноярске расстреляли двух инкассаторов, возбуждено уголовное дело по статье Разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору, а равно с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия» (подробности).