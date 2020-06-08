В Красноярске задержали троих подозреваемых в нападении на инкассаторов

Буквально только что стало известно, что сотрудники краевой полиции при силовой поддержке Росгвардии задержали подозреваемых в нападении на инкассаторов. Напомним, что преступление произошло 30 мая этого года.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/783654" frameborder="0"></iframe> Маршрут передвижения напавших на инкассаторов в Красноярске. Видео МВД.

Сегодня, 8 июня, одновременно в разных районах города Красноярска была проведена операция по задержанию подозреваемых в нападении на инкассаторов. В результате оперативно-розыскных мероприятий задержаны трое ранее не судимых мужчин 1961, 1971 и 1980 года рождения.

Следственной частью МУ МВД России «Красноярское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. б, в частью 4 статьи 162 УК РФ «Разбой». Подозреваемые задержаны в порядке 91 статьи УПК. Решается вопрос об избрании меры пресечения», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

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