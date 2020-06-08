Полиция отследила передвижение по улицам Красноярска преступников, напавших на инкассаторов

Полиция отследила передвижение преступников, напавших на инкассаторов. Напомним, утром 30, в субботу, инкассаторская машина подъехала к отделению Сбербанка на улице Щорса. Когда два инкассатора вышли из нее, к ним подбежали неизвестные в масках. Один сделал очередь из автомата, прицельно стрелял по рукам. Второй выхватывал мешок с деньгами. После этого они добежали до черной машины, ждавшей их неподалеку, и уехали в неизвестном направлении. Затем «шестерку» бросили и пересели на более надежный внедорожник.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/783654" frameborder="0"></iframe> Маршрут передвижения напавших на инкассаторов в Красноярске. Видео МВД.

И вот, по кусочкам, по отрывкам из записей разных камер видеонаблюдения, удалось установить, как преступники ехали «на дело» и затем сбегали, заметая следы на старенькой черной ВАЗ-2106 с госномером Е 099 РО 35, также его можно было увидеть с номер Х 599 ЕХ 24.

Первый раз автомобиль был замечен в 6:50 утра вы районе дома на Затонской 44 в.

- В 7:16 – двигались по Кутузова, повернули в сторону Добролюбова, сделали круг через переулок Маяковского и снова вернулись на улицу Добролюбова.

- Затем повернули к дому на Кутузова, 44. Здесь они простояли до 8:22.

- Когда проехал автомобиль инкассаторов, преступники проехали вдоль Щорса и припарковали машину на угол дома № 11, где находится отделение банка.

- В 8:30 после совершения разбойного нападения скрылись с места преступления, свернув со Щорса на улицу Щербакова. Затем до перекрестка на Кутузова и повернули на Добролюбова. Там свернули в гаражный массив и бросили машину во дворе дома на улице Новая, 60.

Сотрудники полиции обращаются к гражданам, которые видели данный автомобиль во дворах, на стоянках, либо на парковке, либо передвигавшихся на нем граждан, а также тех, кто проезжал, либо проходил 30 мая 2020 года в период с 07.00-08.45 по улицам: Щорса, Новая, Кутузова, Маяковского, Щербакова, Добролюбова и если у вас имеется запись с автомобильного регистратора с изображением данного автомобиля в указанный промежуток времени просьба обратиться:

Фото: ГУ МВД России по Красноярскому краю

- по телефонам горячей линии 102, (391) 245-93-33, 8-904-896-45-54

- или по телефону доверия ГУ МВД по Красноярскому краю (391) 245-96-46.

Напоминаем, Сибирский Сбербанк ПАО Сбербанк объявил о вознаграждении в размере 1 миллиона рублей за любую достоверную информацию, которая будет способствовать поимке злоумышленников, напавших на инкассаторов в Красноярске.

Фото: ГУ МВД России по Красноярскому краю

И вот, по последним данным, подозреваемых задержали.

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