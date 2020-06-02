2020-06-02T19:12:02+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Красноярске и крае, последние новости на 3 июня 2020 года: инфекция в коридорах власти, субсидии предпринимателям

Мы собрали последние новости о ситуации с COVID-19 в Красноярске и крае на утро 3 июня 2020 года
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Коронавирус в Красноярске и крае, последние новости на 3 июня 2020 годаКоронавирус в Красноярске и крае, последние новости на 3 июня 2020 годаФото: Мария ЛЕНЦ
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По данным оперативного штаба на утро 3 июня в Красноярском крае зарегистрировано 4 530 лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на 51 территории края. В том числе за последние сутки – 150 случаев заболевания. Из них в Красноярске – 92, Железногорск – 11, Шарыпово – 16. На остальных территориях количество новых заразившихся – по нескольку человек.

Вахтовики идут на поправку

От коронавируса вылечились уже почти 400 вахтовиков из рабочего поселка Олимпиадинского горно-обогатительного комбината, об этом рассказал представитель компании «Полюс». По данным на конец дня 1 июня справку «здоров» получили уже 392 сотрудника компании. Из них 368 были выписаны непосредственно из госпиталя, развернутого на предприятии. Еще 24 – из медицинских учреждений Красноярска, Лесосибирска, Енисейска и Северо-Енисейска (подробнее).

Дополнительные койки

В Красноярске готовят дополнительные койки для пациентов с коронавирусом. На 1 июня количество официально зарегистрированных заболевших коронавирусом составляет 4380 человек. Из них больше половины в Красноярске – 2307. А общее количество коек, с учетом мобильного госпиталя, развернутого в Северо-Енисейском районе, составляет 4124 (подробнее).

Коронавирус в Заксобрании

Депутат Законодательного собрания Красноярского края заразился новой коронавирусной инфекцией. Информацию подтвердили в пресс-службе регионального парламента. Имя не уточняется, однако всем депутатам и коллегам, с которыми он мог контактировать, предложили пройти тестирование. В помещениях проводятся мероприятия по дезинфекции (подробнее).

90-летняя пациентка

90-летняя позитивная пациентка из Красноярска выписалась из больницы. Врачи за две недели поставили на ноги бабушку в преклонных годах, заразившуюся COVID-19. Худенькая, невысокая, в платочке, а на фоне высоких складных докторов и вовсе, как говорят, божий одуванчик. Однако крепости духа Евдокии Ильиничны из Красноярска завидовали все соседи по палате (подробнее).

Субсидии предпринимателям

Как получить субсидии предпринимателям в Красноярском крае, рассказал руководитель налоговой службы. На счета субъектов бизнеса уже поступили около 700 миллионов рублей. Как предприниматели Красноярска могут получить субсидии? Этот вопрос на протяжении более двух месяцев обсуждает бизнес-сообщество – и организации, и индивидуальные предприниматели. Нерабочие дни и режим самоизоляции из-за коронавируса доставил им немало проблем (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

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