2020-06-02T05:38:32+03:00
Коронавирус Covid-19

В Красноярске готовят дополнительные койки для пациентов с коронавирусом

Количество инфицированных растет
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Поделиться:
В Красноярске готовят дополнительные койки для пациентов с коронавирусомВ Красноярске готовят дополнительные койки для пациентов с коронавирусомФото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

В Красноярске готовят дополнительные койки для пациентов с коронавирусом. На 1 июня количество официально зарегистрированных заболевших коронавирусом составляет 4380 человек. Из них больше половины в Красноярске – 2307. А общее количество коек, с учетом мобильного госпиталя, развернутого в Северо-Енисейском районе, составляет 4124.

В краевом центре дополнительные койки для лечения пациентов с коронавирусом уже развернуты во всех крупных медицинских организациях краевого и федерального подчинения. Это БСМП, Краевая больница, 20-я больница, детская клиническая больница № 1, краевой госпиталь для ветеранов войн, научно-клинический центр ФМБА, кардиоцентр.

Учитывая сложную эпидемиологическую обстановку министерством здравоохранения принято решение дополнительно увеличить количество койко-мест в краевом центре. За выходные дни 70 дополнительных коек уже развернуты в Краевой больнице и в госпитале ветеранов. К 10 июня при необходимости планируется развёртывание временного госпиталя Краевой клинической больницы на площадях подготовленного непрофильного учреждения – в нем смогут находиться пациенты с легкой формой заболевания либо долечиваться пациенты после основного курса со снятой симптоматикой. Общее количество коек в городе Красноярске будет доведено до 2205.

Добавим, что Красноярский край лидирует среди регионов Сибири по заболеваемости коронавирусом. А причина проста – жители Красноярска игнорируют элементарные правила безопасности: не соблюдают режим самоизоляции, игнорируют маски. После майских праздников произошел резкий рост количества инфицированных.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Дело красноярского депутата передали в суд: обман дольщиков на 520 миллионов
Богучанская ГЭС поддержала детский карнавал-2020 в Красноярске
Красноярск выиграл: Кубок мира по хоккею с мячом 2020 года пройдет на стадионе «Енисей»
В Красноярске готовят дополнительные койки для пациентов с коронавирусом
В Красноярском крае от коронавируса вылечились почти 400 вахтовиков
В Хакасии любительницу пьяной езды задержали после анонимного звонка на «синюю линию»
Губернатор предложил красноярцам придумать названия двум новым судам
Красноярцев предупредили о заморозках 2-4 июня
Общежитие медуниверситета закрыто на карантин из-за 41 студента с COVID
Курьер службы доставки обманул красноярку на 13,5 тысяч рублей
Красноярцы вышли к СИЗО на митинг в поддержку Быкова
Tele2 доставляет SIM-карты в Красноярске за один час
В первый день лета Красноярск завалило градом размером с горох
ВТБ начал оформление кредитов для бизнеса под 2% годовых
Трое детей в Железногорске заразились COVID-19
«Откликнулся каждый»: бойцы Росгвардии сдали кровь для красноярского врача
Названы самые вредные места работы в Красноярском крае
Крупный бизнес должен помогать государству, а не наоборот!
Красноярцы начали получать выплаты на детей
В 68 частных детских садах откроют дежурные группы
Лето в Красноярске начнется дождями и прохладой
Плачет на пепелище: в Красноярске собаку бросили на цепи у сгоревшей автостоянки
«Фарс или безумие?»: жителей Канска возмутили выдаваемые в магазине маски от COVID-19
Открытые переломы, сотрясения: двух школьниц сбили на перекрестке в Красноярске