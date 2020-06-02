2 Июнь 2020 2020-06-02T05:38:32+03:00

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В Красноярске готовят дополнительные койки для пациентов с коронавирусом. На 1 июня количество официально зарегистрированных заболевших коронавирусом составляет 4380 человек. Из них больше половины в Красноярске – 2307. А общее количество коек, с учетом мобильного госпиталя, развернутого в Северо-Енисейском районе, составляет 4124.

В краевом центре дополнительные койки для лечения пациентов с коронавирусом уже развернуты во всех крупных медицинских организациях краевого и федерального подчинения. Это БСМП, Краевая больница, 20-я больница, детская клиническая больница № 1, краевой госпиталь для ветеранов войн, научно-клинический центр ФМБА, кардиоцентр.

Учитывая сложную эпидемиологическую обстановку министерством здравоохранения принято решение дополнительно увеличить количество койко-мест в краевом центре. За выходные дни 70 дополнительных коек уже развернуты в Краевой больнице и в госпитале ветеранов. К 10 июня при необходимости планируется развёртывание временного госпиталя Краевой клинической больницы на площадях подготовленного непрофильного учреждения – в нем смогут находиться пациенты с легкой формой заболевания либо долечиваться пациенты после основного курса со снятой симптоматикой. Общее количество коек в городе Красноярске будет доведено до 2205.

Добавим, что Красноярский край лидирует среди регионов Сибири по заболеваемости коронавирусом. А причина проста – жители Красноярска игнорируют элементарные правила безопасности: не соблюдают режим самоизоляции, игнорируют маски. После майских праздников произошел резкий рост количества инфицированных.

ИСТОЧНИК KP.RU