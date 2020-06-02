2020-06-02T13:06:36+03:00
Коронавирус Covid-19

«Просто расправилась с коронавирусом»: позитивная 90-летняя пациентка из Красноярска выписалась из больницы

Врачи за две недели поставили на ноги бабушку в преклонных годах, заразившуюся COVID-19 [видео]
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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«Просто расправилась с коронавирусом»: 90-летняя позитивная пациентка из Красноярска выписалась из больницы. Фото: Красноярская краевая больница«Просто расправилась с коронавирусом»: 90-летняя позитивная пациентка из Красноярска выписалась из больницы. Фото: Красноярская краевая больница
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Худенькая, невысокая, в платочке, а на фоне высоких складных докторов и вовсе, как говорят, «божий одуванчик». Однако крепости духа Евдокии Ильиничны (фамилию попросили не называть родственники) из Красноярска завидовали все соседи по палате. Не убереглась, подхватила где-то коронавирус (скорее всего, в магазине - сетует бабушка) и попала в больницу. А что тут поделать – только держись!

В Красноярске вылечили 90-летнюю пациентку. Видео Красноярская краевая больница.

- Конечно, к пожилым пациентам – особое внимание, - заведующий отделением пульмонологии №3 Роман Хомченков каждый день угощал особенную пациентку конфетой для поднятия духа. Больничная еда, говорить, конечно, полезная и сбалансированная, низкокалорийная, но уж очень «скучная». Так что маленькое «нарушение» - не в счет. – Конечно, есть риски к такому возрасту здоровье подводит. Мы волновались. Но напрасно. Подчас даже проблемы со здоровьем компенсирует удивительная сила духа. И оптимизм, как у нашей пациентки. У молодых его, бывает, нет. Сам от нее заряжаешься. Приходишь в палату, бывает вот всякий. И уставший, иногда расстроенный. Но уходишь и не можешь не улыбаться. Такой позитивный человек.

Евдокия Ильинична с самого начала была уверена, что вернется домой здоровой. К счастью, болезнь протекала в средней степени тяжести, хотя коронавирус вызвал двухстороннюю пневмонию. В стационаре женщина провела чуть больше двух недель, 17 дней, и все время – на одном позитиве, ни грамма уныния.

- Самая дисциплинированная пациентка из всех, - рассказывает «Комсомольской правде»-Красноярск лечащий врач-терапевт бабушки Евдокии Юлия Соцкова. – О родных больше себя переживала, у нее есть дочь и внук. Когда Евдокию Ильиничну госпитализировали к нам, родных поместили на двухнедельную изоляцию. Она все опасалась, что они тоже заболеют и окажутся в больнице.

К слову, дочь тоже места себе не находила. Она каждый день набирала номер лечащего врача и спрашивала о состоянии своей пожилой мамы. Каждый день. Сама Евдокия Ильинична плохо слышит, поэтому поговорить с ней по телефону проблематично. Но для врачей такое внимание со стороны родных к пациентам очень дорого: это ведь еще один стимул к выздоровлению.

- Я всю жизнь трудно работала, - призналась докторам бабушка. – На тяжелом производстве. Зато вела здоровый образ жизни. Не пила, не курила! Храни вас бог и будьте здоровы! Вы нас лечите, вы молодцы!

ИСТОЧНИК KP.RU

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