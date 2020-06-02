У депутата Заксобрания Красноярского края обнаружили коронавирус

2 Июнь 2020 2020-06-02T08:51:27+03:00

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Депутат Законодательного собрания Красноярского края заразился новой коронавирусной инфекцией. Информацию подтвердили в пресс-службе регионального парламента. Имя не уточняется, однако всем депутатам и коллегам, с которыми он мог контактировать, предложили пройти тестирование. В помещениях проводится дезинфекция. Добавим, что в связи с эпидемией многие мероприятия отложили или перенесли в онлайн. Тем не менее дополнительные меры безопасности не помешают.

Где депутат мог подхватить коронавирус, неизвестно. Скорее всего в то время, когда исполнял свои обязанности. Или это может быть семейный контакт. А вирус, как известно, очень кантагиозный.

Напомним, что это не первый случай заболевания среди представителей власти. 25 мая министр здравоохранения Борис Немик в своем видеообращении подтвердил положительный результат тестирования. В тот же день о своем диагнозе рассказал и глава Тувы Шолбан Кара-оол. В настоящее время оба проходят лечение.

ИСТОЧНИК KP.RU