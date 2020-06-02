2020-06-02T17:57:03+03:00
Коронавирус Covid-19

Как получить субсидии предпринимателям в Красноярском крае, рассказал руководитель налоговой службы

На счета субъектов бизнеса уже поступили около 700 миллионов рублей
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Как получить субсидии предпринимателям в Красноярском крае, рассказал руководитель налоговой службыКак получить субсидии предпринимателям в Красноярском крае, рассказал руководитель налоговой службыФото: Мария ЛЕНЦ
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Как предприниматели Красноярска могут получить субсидии? Этот вопрос на протяжении более двух месяцев обсуждает бизнес-сообщество – и организации, и индивидуальные предприниматели. Нерабочие дни и режим самоизоляции из-за коронавируса доставил им немало проблем.

По данным налоговой службы рассчитывать на помощь из бюджета могут более 30 тысяч бизнес-единиц. Как ее получить, рассказала «ТВК Красноярск» заместитель руководителя Управления ФНС России по Красноярскому краю Ольга Богучацская. Условий несколько:

- находить в реестре малого и среднего предпринимательства на 1 марта 2020 года;

- деятельность должна быть отнесена к отраслям, наиболее пострадавшим от распространения коронавируса;

- предприятие не находится в стадии ликвидации, в отношении него не возбуждена процедура банкротства, не имеется задолженности по налогам и страховым взносам более 3 тысяч, исключая пени и штрафные санкции;

- заявитель должен сохранить штат сотрудников более 90%, чем это было количество сотрудников на конец марта.

Первые выплаты за апрель поступили в середине мая, а выплаты за май поступят до 18 июня. Около 700 миллионов уже находятся на расчетных счетах налогоплательщиков. Размер субсидии рассчитывают, исходя из количества работников в марте, умноженного на 12 130 рублей (МРОТ).

Телефон Единого контакт-центра ФНС России: 8-800-222-22-22.

ИСТОЧНИК KP.RU

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