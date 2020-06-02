2020-06-02T05:09:22+03:00
Коронавирус Covid-19

В Красноярском крае от коронавируса вылечились почти 400 вахтовиков

Им уже выдали справки «здоров»
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярском крае от коронавируса вылечились почти 400 вахтовиковВ Красноярском крае от коронавируса вылечились почти 400 вахтовиковФото: Мария ЛЕНЦ
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От коронавируса вылечились уже почти 400 вахтовиков из рабочего поселка Олимпиадинского горно-обогатительного комбината, об этом рассказал представитель компании «Полюс». По данным на конец дня 1 июня справку «здоров» получили уже 392 сотрудника компании. Из них 368 были выписаны непосредственно из госпиталя, развернутого на предприятии. Еще 24 – из медицинских учреждений Красноярска, Лесосибирска, Енисейска и Северо-Енисейска.

Всего официально зарегистрированных пациентов с COVID-19 среди сотрудников предприятия и подрядных организаций – 1273 (данные оперативного штаба). Все они получили и получают лечение в полном объеме. Большая часть – в местном госпитале. В случае, если состояние пациента ухудшается, его на самолете санитарной авиации доставляют в Красноярск. Компания приобрела специальные изоляционные боксы для транспортировки таких больных.

Добавим, что сейчас в поселке Еруда работают медики ФМБА из Красноярска, Красноярской краевой больницы и около 50 военных врачей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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